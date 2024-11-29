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▲UNIQLO感謝祭開跑，即起至12月5日，羽絨外套最高現省1000元。（圖／記者蕭涵云攝）

▲無縫羽絨連帽外套女裝原價3990元，現折500元，有5色選擇。同款男裝則現省1000元。（圖／UNIQLO官網）

▲PUFFTECH輕暖可機洗連帽外套優惠價990元，童裝最大尺寸為160公分，身形嬌小的小資女穿起來剛剛好。（圖／UNIQLO官網）

▲HEATTECH 棉質極暖T恤（發熱衣）優惠價590元。（圖／UNIQLO官網）

▲UNIQLO 感謝祭，消費滿2500元送兩用式保溫杯1個，全台限量4萬個。（圖／UNIQLO官網）

日本平價服飾UNIQLO 40周年感謝祭今（29）開跑，第一天就遇上台灣入秋以來首個冷氣團，清晨平地低溫出現在新北石碇，只有7.8℃。UNIQLO 感謝祭有多款保暖外套、背心大降價，當中被封「保暖天花板」的無縫羽絨外套最高現省1000元，身形嬌小的小資女可改買童裝PUFFTECH外套，價格千元有找還可丟洗衣機清洗。《NOWnews》整理UNIQLO感謝祭時間、滿額贈品及必買優惠商品等重點一文看懂。此外，另一個平價時尚品牌GU的感謝祭也早在22日開打，連續14天買好買滿。◾活動時間：11月29日至12月5日◾滿額贈品：實體、網路單筆消費滿2500，贈兩用式保溫杯1個（限量4萬個）UNIQLO台北旗艦店小編指出，「無縫羽絨連帽外套」是UNIQLO最厚的厚絨外套，為無縫設計，風不會從縫線處灌進去，超防風保暖。和去年一樣採寬短版設計，穿起來不會像米其林寶寶，今年特別的是在領口處加高設計，拉鍊拉到頂、直接遮住嘴巴。男裝原價4990元、現省1000元；女裝原價3990元，現折500元，各有5色選擇。羽絨背心設計偏合身，非常適合多層次穿搭，收納起來小小一包，非常容易攜帶，背心口袋採拉鍊設計，頸部有鈕扣設計。原價1490元、現省500元。UNIQLO台北旗艦店小編指出，身形嬌小的資女強力推薦入手童裝「 PUFFTECH輕暖可機洗連帽外套」，外套衣襬長度與袖長都很剛好，而且帽子採可拆式設計。原價1290元、現省300元，入手價只要990元。PUFFTECH和羽絨外套有何差別？UNIQLO小編解釋， PUFFTECH是類鋪棉概念，輕盈又保暖，重點是可以直接丟洗衣機清洗，比羽絨外套更好照顧。UNIQLO夏天要買涼感衣，冬天要買發熱衣。UNIQLO小編介紹，發熱衣有一般、極暖跟超級暖三種暖度，UNIQLO感謝祭中，極暖款發熱衣全系列原價790元、現省200元，入手價790元。極暖款發熱衣內裡有為刷毛設計，女款有U領及圓領設計，男裝則有圓領與華夫格設計，旗艦店及網路則有中高領獨賣，都享有現折200元優惠。滿額贈的部分，在UNIQLO實體店舖單筆消費滿2500元，即有機會獲得「兩用式保溫杯（350ML）」一個，全台門市及網路限量4萬個，3種顏色不能挑色也不能累贈，送完為止。網路下單同樣是單筆消費滿2500元送保溫杯，即起至12月5日凌晨0時止，按宅配配送及超商取貨的訂單成立順序隨貨贈送「兩用式保溫杯」，7日限量5155個，送完為止，宅配及超商訂單結帳時若未顯示贈品，代表當日贈品以贈完。網購且選擇店鋪取貨者，滿額即按店鋪取貨（倉庫配送）的訂單成立順序隨貨贈送「兩用式保溫杯」，7日限量180個，送完為止。店舖取貨者則依各店每日限量，送完為止。此外，網路首購會員即起至12月5日23時59分，在實體店舖或網路商店消費不限金額，12月9日可獲「消費滿1000元折100元」優惠券，僅限於網路商店、於2025年1月9日前使用。首次訂閱電子報也享「消費滿500元折50元」優惠券，限領券30天內使用完畢。