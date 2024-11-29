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▲台北秀傳醫院減重門診主治醫師陳君琳表示，台灣成人和兒童的肥胖，分別以每年4.1%和5％的幅度驚人增長。（圖／翻攝畫面）

▲減重數字的多寡和疾病的風險呈正相關，透過減重能避免許多健康風險。（圖／翻攝畫面）

肥胖已成為全球未來公衛領域的嚴重問題，台灣肥胖率已達50.3％，台北秀傳醫院減重門診主治醫師陳君琳表示，肥胖是許多健康問題的危險因子，減重並非只是減輕體重計上的數字，同時，才能獲得體態、健康上的好處，除了飲食、運動生活外，透過相關藥物輔助，也能達到良好的效果。陳君琳指出，台灣成人和兒童的肥胖，分別以每年4.1%和5％的幅度驚人增長，2023年台灣10大死因中，就有7項和肥胖相關，包括癌症、心臟疾病、腦血管疾病、糖尿病、高血壓、慢性下呼吸道疾病、肝臟疾病等。肥胖的共病非常多，減重數字的多寡也和疾病的風險呈正相關。高血壓、高血糖非酒精性脂肪肝、血脂異常、代謝症候群、第二型糖尿病預防、多囊性卵巢症候群壓力性尿失禁、心血管疾病、胃食道逆流、阻塞性睡眠呼吸中止症、退化性關節炎、非酒精性脂肪心血管死亡、心臟衰竭、第二型糖尿病緩解國泰綜合醫院社區醫學部部主任莊海華則說明，除了體重數字外，更要注意「內臟脂肪」帶來的威脅，內臟脂肪與發炎、動脈硬化、三高等的發生有密切關係，因此減重若只追求體重數下降，可能減去的只是瘦肉組織或水份。莊海華提及，除了飲食、運動生活外，國內外許多研究也建議民眾可以適時使用藥物輔助，例如可調節血糖、抑制食慾，後續被研發成治療第二型糖尿病及肥胖症的藥物「GLP-1 RA」，其機轉可阻止脂肪合成、減少內臟脂肪，幫助降低健康風險。此外，「GLP-1 RA」經過研究也顯示，能夠降低 14%的心血管疾病發生率、11%因血衰竭住院風險、21%的腎臟風險與12%的死亡率等，提供患者更全面性的保護。