就是今天！阿公阿嬤、買菜族、外籍移工最愛的微型電動二輪車（簡稱微電車）從11月30日起，必須懸掛車牌及投保強制險才可合法上路，違者得處1200元至3600元，車輛當場移置保管。《NOWnews》整理微電車交通新制法規，包含年滿14歲以上才能騎、不能載人，也不能超過時速25公里，交通規範與罰則等重點快速搞懂。
🟡 寬限期結束了！微型電動二輪車全面掛牌
外觀長得和摩托車幾乎一模一樣的「微型電動二輪車」（簡稱微電車），過往都叫「電動自行車」，但和同時更名的「電動輔助自行車」容易產生混淆，前者以電力為主要動力，後者則是人力為主、電力為輔。
立法院三讀通過「道路交通管理處罰條例」部分條文修正案，2022年11月正式納管微電車。歷經2年宣導，寬限期在11月29日結束，微電車掛牌上路新法30日全面執法，一旦被抓到沒有掛牌還騎上路，就可依照「道路交通管理處罰條例」第71-1條規定，處1200至3600元的罰鍰，並將車輛當場移置保管。
🟡 騎微電車除掛牌、投保外，還有什麼規定？
◾滿14歲才能騎 違者罰600元至1200元，並禁止駕駛、車輛移置保管
◾時速不得超過25km/h 違者罰900元至1800元
◾不能載人 違者罰300元至600元
◾要戴安全帽 違者罰300元
◾不能毀損、變造車牌 違者罰900元至1800元
◾不能改裝 違者罰1800元至5400元
◾不能酒駕、毒駕 違者罰1200元至2400元
◾不能拒檢 違者罰4800元，並禁止駕駛、車輛移置保管
◾要停讓視障者 違者罰600元至1200元，致傷亡重罰1200元至2400元
◾要禮讓行人優先通行 違者罰300元至1200元，致傷亡重罰1200元至2400元
🟡 微電車領牌流程、規費多少錢？
辦理微型電動二輪車，車主記得準備好國民身分證（或僑民居留證）正本、印章、出廠證明（若無出廠證明可向原購買微電車經銷商通知製造廠出具證明）、統一發票（若遺失，可由原車主以切結方式辦理）、有效期30天以上的強制汽車責任保險證等文件。
準備好上述資料後，到各監理所站或到點服務場所完成「實車查核(驗車)」後，就可申領微型電動二輪車牌照，領牌規費450元（號牌300元、行照150元）。
資料來源：交通安全入口網
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外觀長得和摩托車幾乎一模一樣的「微型電動二輪車」（簡稱微電車），過往都叫「電動自行車」，但和同時更名的「電動輔助自行車」容易產生混淆，前者以電力為主要動力，後者則是人力為主、電力為輔。
立法院三讀通過「道路交通管理處罰條例」部分條文修正案，2022年11月正式納管微電車。歷經2年宣導，寬限期在11月29日結束，微電車掛牌上路新法30日全面執法，一旦被抓到沒有掛牌還騎上路，就可依照「道路交通管理處罰條例」第71-1條規定，處1200至3600元的罰鍰，並將車輛當場移置保管。
🟡 騎微電車除掛牌、投保外，還有什麼規定？
◾滿14歲才能騎 違者罰600元至1200元，並禁止駕駛、車輛移置保管
◾時速不得超過25km/h 違者罰900元至1800元
◾不能載人 違者罰300元至600元
◾要戴安全帽 違者罰300元
◾不能毀損、變造車牌 違者罰900元至1800元
◾不能改裝 違者罰1800元至5400元
◾不能酒駕、毒駕 違者罰1200元至2400元
◾不能拒檢 違者罰4800元，並禁止駕駛、車輛移置保管
◾要停讓視障者 違者罰600元至1200元，致傷亡重罰1200元至2400元
◾要禮讓行人優先通行 違者罰300元至1200元，致傷亡重罰1200元至2400元
🟡 微電車領牌流程、規費多少錢？
辦理微型電動二輪車，車主記得準備好國民身分證（或僑民居留證）正本、印章、出廠證明（若無出廠證明可向原購買微電車經銷商通知製造廠出具證明）、統一發票（若遺失，可由原車主以切結方式辦理）、有效期30天以上的強制汽車責任保險證等文件。
準備好上述資料後，到各監理所站或到點服務場所完成「實車查核(驗車)」後，就可申領微型電動二輪車牌照，領牌規費450元（號牌300元、行照150元）。
資料來源：交通安全入口網