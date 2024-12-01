AI抓交通違規！12月全台新增69處「科技執法」，集中在新北市39處、台中市27處及南投縣3處，取締不停讓行人、闖紅燈、未依標誌標線號誌行駛等多項違規行為，其中不停讓行人又致死傷者，最重面臨3萬6000元罰款，並加重1/2刑事責任。《NOWnews》整理12月新增科技執法路口完整地點、違規項目及罰款等重點，一文快速掌握。
🟡 科技執法重點取締違規項目與罰金
◾不停讓行人：處1200元至6000元罰鍰，如致行人傷亡得重處7200元至3萬6000元，並加重肇事者1/2刑事責任
◾闖紅燈：機車處1800元至2700元罰鍰、小型車處2700元至4000元、大型車處3600元至5400元罰鍰
◾禁行大貨車：得處900元至1800元罰鍰
◾違規停車：得處600元至1200元罰鍰
◾未依標誌標線號誌行駛：得處600元至1800元罰鍰
◾未保持路口淨空：得處600元至1200元罰鍰
◾行駛人行道：得處600元至900元罰鍰
🟡 12月新北市新增39處科技執法路口
新北市警察局在16行政區中選出39處易肇事及易違規路口，建置多功能科技執法設備，採用AI人工智慧進行影像分析，自動辨識違規行為，自12月1日起正式執法。執法項目包含：不停讓行人、行駛人行道、闖紅燈、未依標誌標線號誌行駛、禁行大貨車、違規停車、未保持路口淨空等。完整39處路口與取締項目詳見下二圖。
🟡 12月台中市新增27處科技執法路口
台中市目前已有41處路口科技執法，12月1日再啟用27處，累計共有68處（詳見下圖）。設置地點以百大易肇事路口、各分局前十大易肇路口中評估。此次科技執法將加強闖紅燈、不依標誌標線號誌指示行駛、跨越雙白線、車不禮讓行人等高事故風險違規進行取締。
🟡 12月南投縣新增3處科技執法路口
◾南投市三和三路與復興路口
◾國姓鄉中興路與成功街口
◾水里鄉中山路一段與八德街口
南投縣警察局於上述三處路口新增科技執法設備，針對闖紅燈、超速及車不禮讓行人等常見違規行為取締。另外，魚池鄉台21線53.9公里至51.1公里南北雙向區間測速設備，也同步啟用。
資料來源：新北市政府警察局交通警察大隊
台中市政府警察局交通警察大隊
公路總局：公路人臉書
內政部全球資訊網
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◾不停讓行人：處1200元至6000元罰鍰，如致行人傷亡得重處7200元至3萬6000元，並加重肇事者1/2刑事責任
◾闖紅燈：機車處1800元至2700元罰鍰、小型車處2700元至4000元、大型車處3600元至5400元罰鍰
◾禁行大貨車：得處900元至1800元罰鍰
◾違規停車：得處600元至1200元罰鍰
◾未依標誌標線號誌行駛：得處600元至1800元罰鍰
◾未保持路口淨空：得處600元至1200元罰鍰
◾行駛人行道：得處600元至900元罰鍰
🟡 12月新北市新增39處科技執法路口
新北市警察局在16行政區中選出39處易肇事及易違規路口，建置多功能科技執法設備，採用AI人工智慧進行影像分析，自動辨識違規行為，自12月1日起正式執法。執法項目包含：不停讓行人、行駛人行道、闖紅燈、未依標誌標線號誌行駛、禁行大貨車、違規停車、未保持路口淨空等。完整39處路口與取締項目詳見下二圖。
🟡 12月台中市新增27處科技執法路口
台中市目前已有41處路口科技執法，12月1日再啟用27處，累計共有68處（詳見下圖）。設置地點以百大易肇事路口、各分局前十大易肇路口中評估。此次科技執法將加強闖紅燈、不依標誌標線號誌指示行駛、跨越雙白線、車不禮讓行人等高事故風險違規進行取締。
🟡 12月南投縣新增3處科技執法路口
◾南投市三和三路與復興路口
◾國姓鄉中興路與成功街口
◾水里鄉中山路一段與八德街口
南投縣警察局於上述三處路口新增科技執法設備，針對闖紅燈、超速及車不禮讓行人等常見違規行為取締。另外，魚池鄉台21線53.9公里至51.1公里南北雙向區間測速設備，也同步啟用。
資料來源：新北市政府警察局交通警察大隊
台中市政府警察局交通警察大隊
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