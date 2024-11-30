台灣地狹人稠，想在地段好的區域，租到格局方正又便宜的房子，非常不容易！一名妹子近期找到地段好又便宜，而且格局方正、採光好的租房，「雖然房子舊了點，但瑕不掩瑜」，未料整理時一搬開床驚見滿滿骨頭，嚇壞：「還以為是虎姑婆的家！」內行揭房子裡有老鼠機率很大。
原PO在Dcard發文，表示自己租下一間老房子，客廳多了一張床，經房東同意請來搬家公司清運，沒想到「搬開客廳床底下，驚見滿滿的雞骨頭，就連房間的床底下也是。不是一兩根，是一大堆，而且啃的非常乾淨，白的像化石一樣，還以為是虎姑婆的故事」。
她清潔大掃除一波後，住起來還是很舒服，但愈想愈不明白「為什麼吃完的雞骨頭要丟到床底下，那個量絕對不是一天兩天可以累積出來的？」貼文引發討論，不少內行人都認為這是老鼠幹的，「明顯有米奇」。
家中曾遭遇鼠患的過來人分享，「我老家老鼠氾濫也是有骨頭，可能是老鼠吃的或老鼠自己的骨頭吧」；另名滅鼠達人則說「以我多年抓捕老鼠的經驗，這房子肯定有老鼠，老鼠喜歡把炸雞拖到角落慢慢啃到剩白骨」。
有方法不見血地驅趕老鼠嗎？有害生物處理公司「福來朗」表示，一般來說，如果一個區域能提供充足的食物、水和隱蔽的棲息地，老鼠通常不會自行離開，建議可用像是鼠見愁、艾草、薄荷油等刺鼻精油灑在老鼠出沒的地方，或是養隻貓咪都能有效驅趕老鼠。
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她清潔大掃除一波後，住起來還是很舒服，但愈想愈不明白「為什麼吃完的雞骨頭要丟到床底下，那個量絕對不是一天兩天可以累積出來的？」貼文引發討論，不少內行人都認為這是老鼠幹的，「明顯有米奇」。
家中曾遭遇鼠患的過來人分享，「我老家老鼠氾濫也是有骨頭，可能是老鼠吃的或老鼠自己的骨頭吧」；另名滅鼠達人則說「以我多年抓捕老鼠的經驗，這房子肯定有老鼠，老鼠喜歡把炸雞拖到角落慢慢啃到剩白骨」。
有方法不見血地驅趕老鼠嗎？有害生物處理公司「福來朗」表示，一般來說，如果一個區域能提供充足的食物、水和隱蔽的棲息地，老鼠通常不會自行離開，建議可用像是鼠見愁、艾草、薄荷油等刺鼻精油灑在老鼠出沒的地方，或是養隻貓咪都能有效驅趕老鼠。