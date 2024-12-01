「台灣隊長」陳傑憲帶領中華隊拿下今年世界棒球12強賽總冠軍，關於他的話題不斷延燒，連身高不到175公分也被熱烈討論，其實，演藝圈矮個子男星不在少數，如周杰倫、劉德華、郭富城、林志穎、小賈斯汀等，女星方面，香港鐵肺小天后鄧紫棋過去被拍到沒修圖的全身照，港媒指出「目測只有140公分」，網友一看相當震驚：「好小隻」、「接小朋友放學！」
去年4月初左右，鄧紫棋赴大陸參加綜藝節目綠影，被粉絲偷拍到穿造型服現身街頭的照片，她綁著兩條魚骨辮，穿中空小可愛搭薄外套，露出肚子肉，站在180公分鄧超身旁，鄧紫棋身形宛如國小學生，與後方178公分的鹿晗相比也差了一大截。
雖然官方稱鄧紫棋的身高有157公分，但即便本人已經穿上厚底鞋，仍像個不到150公分的小朋友，模樣可愛又討喜，網友見照片紛紛留言：「真的好美啊！粉粉的衣服！笑容甜甜的」、「有鄧超一對比顯得好小隻」、「小小一隻」、「真的年輕也是真的矮」、「有沒有一米三」、「可愛寶貝」、「接小朋友放學視角！」
鐵肺小天后愛情事業有成 與小2歲富三代交往7年
33歲鄧紫棋愛情事業兩得意，與小2歲富三代造型師男友Mark Ngai（魏俊杰）交往約7年，感情穩定，不過她對另一半極為低調。回顧兩人的戀情，鄧紫棋2018年在IG放上和Mark一同工作的合照，間接認愛。
2020年5月港媒爆料，鄧紫棋和Mark已經於1月祕密飛到泰國完婚，但立刻被鄧紫棋工作室否認，「她還沒結婚，大家不用恭喜她了，但是謝謝大家關心，也辛苦各位記者朋友了」，據了解，Mark是關之琳前夫、香港富商王國旌的外孫，家族在香港有一定的地位。
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雖然官方稱鄧紫棋的身高有157公分，但即便本人已經穿上厚底鞋，仍像個不到150公分的小朋友，模樣可愛又討喜，網友見照片紛紛留言：「真的好美啊！粉粉的衣服！笑容甜甜的」、「有鄧超一對比顯得好小隻」、「小小一隻」、「真的年輕也是真的矮」、「有沒有一米三」、「可愛寶貝」、「接小朋友放學視角！」
鐵肺小天后愛情事業有成 與小2歲富三代交往7年
33歲鄧紫棋愛情事業兩得意，與小2歲富三代造型師男友Mark Ngai（魏俊杰）交往約7年，感情穩定，不過她對另一半極為低調。回顧兩人的戀情，鄧紫棋2018年在IG放上和Mark一同工作的合照，間接認愛。
2020年5月港媒爆料，鄧紫棋和Mark已經於1月祕密飛到泰國完婚，但立刻被鄧紫棋工作室否認，「她還沒結婚，大家不用恭喜她了，但是謝謝大家關心，也辛苦各位記者朋友了」，據了解，Mark是關之琳前夫、香港富商王國旌的外孫，家族在香港有一定的地位。