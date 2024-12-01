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▲豪宅內竟然還有獨立酒吧。（圖／翻攝YT@Joeman）

▲「信義聯勤」能俯瞰大安森林公園。（圖／翻攝YT@Joeman）

百萬網紅Joeman時常在頻道上開箱各國的豪宅，昨（30）日他在頻道上傳一支開箱台北「7億超狂豪宅」的影片，不但能俯瞰大安森林公園，豪宅內甚至有好幾個客廳以及精緻酒吧，屋主超狂身分也立刻被認出來。Joeman昨日在頻道上傳《Joe是要看房》系列最新片，是前往大安森林公園第一排開箱傳說中的「信義聯勤」豪宅，位於台北精華地段的這間豪宅總價破7億元。Joeman進入之後，發現屋內光是客廳就有好幾個，還有獨立設置的酒吧，且光是玄關的裝潢造價就達2千萬元新台幣，屋主在裝潢上也使用大量自由曲線、弧線與不規則直線，打造出豪華澎湃的感覺。此外，連浴室的空間都大到能放置一整組高級沙發。Joeman也提到，自己很早就想開箱這間「信義聯勤」，但無奈過去都沒有機會，直到近期有認識的好友購入，花費1年4個月裝潢完工後，就立刻讓他進行搶先開箱。Joeman也提到，友人是一口氣買2間打通，總坪數超過300坪，並且花了5000萬做裝潢，讓整間房的採光突破規格，露臺空間也大得規格外，「我開箱全世界那麼多豪宅，這棟真的稍微貴了一點點」。影片上架後，立刻有網友認出，這間房子的屋主年紀不到40歲，是PTT上赫赫有名的「航海王」張先生，過去他本人在IG就有發過從房內俯瞰大安森林公園的照片，在2020年時，航海王以2億元重押長榮、陽明等2檔航運股，並在後來於高檔賣出，據傳獲利達25倍，直接實現財富自由。