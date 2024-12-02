被譽為「曼島飛彈」的自由車名將Mark Cavendish，近日訪台引發自行車迷的熱烈關注。Cavendish不僅是一位世界級的自由車衝刺手，職業生涯更斬獲165場勝利，是車壇的傳奇人物。Cavendish在接受專訪時表示，台灣的熱情接待讓他感受到了如家的溫暖，並分享了他的職業生涯故事、挑戰，以及對家庭與自行車運動的深刻思考。
作為環法歷史上唯一擁有35次單站勝利的紀錄保持者，Cavendish 認為每一次勝利都充滿意義，但他特別提到2012年環法香榭麗舍大道的勝利，「那年我和英國隊友Bradley Wiggins一起改寫了英國車壇的歷史，這次勝利不僅對我個人意義重大，也啟發了無數人投入自行車運動。」
Cavendish 分享了自己的座右銘：「永不放棄，努力到你真正的極限。」這份信念貫穿他的職業生涯，也成為他教育孩子的方式。他坦言，自行車運動不僅是一份工作，更是一種對自由與熱情的體現。
對台灣的深刻印象與期許
Cavendish 提到，他對台灣的自行車文化與產業發展感到深刻驚訝。他表示：「台灣被譽為『自由車王國』，不僅擁有世界級的零件製造與組裝技術，還有許多優秀的車手。」他鼓勵台灣選手把握優勢資源，專注練習，並在國際舞台上爭取更多成就。
此外，他希望自己的故事能啟發更多台灣人參與自行車運動，無論是作為競技運動、交通工具，還是休閒活動。他說：「自行車運動的美好在於，它能連結所有熱愛它的人，讓我們找到共同的熱情與目標。」
Cavendish 也談到他對家庭的承諾，「家庭是最重要的，我想為孩子們提供最好的生活與機會，並參與他們未來的每一個重要時刻。」
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Cavendish 分享了自己的座右銘：「永不放棄，努力到你真正的極限。」這份信念貫穿他的職業生涯，也成為他教育孩子的方式。他坦言，自行車運動不僅是一份工作，更是一種對自由與熱情的體現。
對台灣的深刻印象與期許
Cavendish 提到，他對台灣的自行車文化與產業發展感到深刻驚訝。他表示：「台灣被譽為『自由車王國』，不僅擁有世界級的零件製造與組裝技術，還有許多優秀的車手。」他鼓勵台灣選手把握優勢資源，專注練習，並在國際舞台上爭取更多成就。
此外，他希望自己的故事能啟發更多台灣人參與自行車運動，無論是作為競技運動、交通工具，還是休閒活動。他說：「自行車運動的美好在於，它能連結所有熱愛它的人，讓我們找到共同的熱情與目標。」
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