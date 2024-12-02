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▲自由車名將Mark Cavendish生涯拿下35次環法冠軍，史上第一。（圖／美聯社／達志影像）

▲世界自由車名將Mark Cavendish。（圖／美聯社／達志影像）

被譽為「曼島飛彈」的自由車名將Mark Cavendish，近日訪台引發自行車迷的熱烈關注，但他特別提到2012年環法香榭麗舍大道的勝利，「那年我和英國隊友Bradley Wiggins一起改寫了英國車壇的歷史，這次勝利不僅對我個人意義重大，也啟發了無數人投入自行車運動。」這份信念貫穿他的職業生涯，也成為他教育孩子的方式。他坦言，自行車運動不僅是一份工作，更是一種對自由與熱情的體現。Cavendish 提到，他對台灣的自行車文化與產業發展感到深刻驚訝。此外，他希望自己的故事能啟發更多台灣人參與自行車運動，無論是作為競技運動、交通工具，還是休閒活動。他說：「自行車運動的美好在於，它能連結所有熱愛它的人，讓我們找到共同的熱情與目標。」Cavendish 也談到他對家庭的承諾，「家庭是最重要的，我想為孩子們提供最好的生活與機會，並參與他們未來的每一個重要時刻。」