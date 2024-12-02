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▲自由車名將Mark Cavendish職業生涯曾因傷痛陷入低谷。（圖／美聯社／達志影像）

▲自由車名將Mark Cavendish寫下車壇新紀錄。（圖／美聯社／達志影像）

▲自由車名將Mark Cavendish生涯拿下35次環法冠軍，史上第一。（圖／美聯社／達志影像）

創造歷史的意義

「曼島飛彈」Mark Cavendish 用他的韌性與毅力再次震撼了世界。在經歷了2023年摔車重傷、鎖骨骨折並宣布退役後，Cavendish 再度復出，挑戰極限，並於2024年環法自由車賽上創造歷史，取得了他職業生涯第35場環法單站勝利，打破由 Eddy Merckx 保持多年的紀錄，成為環法賽史上最多單站冠軍的車手。2023年，Cavendish 在環法自由車賽第8站的摔車讓他的職業生涯陷入低谷。Cavendish 的復出之路並非一帆風順。他深知，當今自行車運動的競爭已不再僅靠速度，還需要更全面的戰術與完美的團隊配合。「我對我的老闆說，我願意再試一次，但必須用我的方式。我需要一支能支援衝刺的隊伍，還有適合我的器材。」Cavendish 表示，車隊隨即調整了資源，確保每一個細節都達到最優化，讓他能全力應對比賽。復出後的 Cavendish，展現了超越巔峰的狀態Cavendish 將這次紀錄視為他職業生涯的巔峰。「這不是一場屬於我的勝利，而是一場屬於所有支持我的人的勝利。」他說道。他強調，對於這段重生之旅，他提到：「生活中有些事情是我們無法控制的，例如摔車或挫折。但我們能控制的是如何面對它。我全力以赴掌控我能掌控的一切，這就是我今天站在這裡的原因。」「這是為所有相信我的人而贏的。」Cavendish 在感謝了家人、隊友、贊助商和無數支持他的粉絲。這位傳奇車手用實際行動證明，無論遇到多少挫折，只要不放棄，依然可以創造屬於自己的偉大時刻。