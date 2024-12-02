「曼島飛彈」Mark Cavendish 用他的韌性與毅力再次震撼了世界。在經歷了2023年摔車重傷、鎖骨骨折並宣布退役後，Cavendish 再度復出，挑戰極限，並於2024年環法自由車賽上創造歷史，取得了他職業生涯第35場環法單站勝利，打破由 Eddy Merckx 保持多年的紀錄，成為環法賽史上最多單站冠軍的車手。
2023年，Cavendish 在環法自由車賽第8站的摔車讓他的職業生涯陷入低谷。「當我摔斷鎖骨時，我以為這就是終點了。」Cavendish 說。但他回憶，正是家人的鼓勵讓他重新找回了鬥志。「我的妻子和孩子們給了我希望，他們用家庭投票的方式決定是否支持我再拚一年，結果是全票通過。這讓我無法拒絕。」
奇蹟重生！奪下史上最多35場環法單站勝利
Cavendish 的復出之路並非一帆風順。他深知，當今自行車運動的競爭已不再僅靠速度，還需要更全面的戰術與完美的團隊配合。「我對我的老闆說，我願意再試一次，但必須用我的方式。我需要一支能支援衝刺的隊伍，還有適合我的器材。」Cavendish 表示，車隊隨即調整了資源，確保每一個細節都達到最優化，讓他能全力應對比賽。
復出後的 Cavendish，展現了超越巔峰的狀態。他在2024年的環法賽場上不僅保持了穩定的表現，更在最後階段完成了第35場單站勝利的歷史性壯舉，將這一不可思議的紀錄收入囊中。
Cavendish 將這次紀錄視為他職業生涯的巔峰。「這不是一場屬於我的勝利，而是一場屬於所有支持我的人的勝利。」他說道。他強調，這場勝利來自於無數次的挫折和失敗後的堅持與努力。
對於這段重生之旅，他提到：「生活中有些事情是我們無法控制的，例如摔車或挫折。但我們能控制的是如何面對它。我全力以赴掌控我能掌控的一切，這就是我今天站在這裡的原因。」
「這是為所有相信我的人而贏的。」Cavendish 在感謝了家人、隊友、贊助商和無數支持他的粉絲。這位傳奇車手用實際行動證明，無論遇到多少挫折，只要不放棄，依然可以創造屬於自己的偉大時刻。
🚴🏻♂️更多傳奇故事：
環法35冠傳奇1／Mark Cavendish掀車壇旋風！讚台灣真自由車王國
環法35冠傳奇3／Cavendish用165勝總結人生大智慧
我是廣告 請繼續往下閱讀
奇蹟重生！奪下史上最多35場環法單站勝利
Cavendish 的復出之路並非一帆風順。他深知，當今自行車運動的競爭已不再僅靠速度，還需要更全面的戰術與完美的團隊配合。「我對我的老闆說，我願意再試一次，但必須用我的方式。我需要一支能支援衝刺的隊伍，還有適合我的器材。」Cavendish 表示，車隊隨即調整了資源，確保每一個細節都達到最優化，讓他能全力應對比賽。
復出後的 Cavendish，展現了超越巔峰的狀態。他在2024年的環法賽場上不僅保持了穩定的表現，更在最後階段完成了第35場單站勝利的歷史性壯舉，將這一不可思議的紀錄收入囊中。
Cavendish 將這次紀錄視為他職業生涯的巔峰。「這不是一場屬於我的勝利，而是一場屬於所有支持我的人的勝利。」他說道。他強調，這場勝利來自於無數次的挫折和失敗後的堅持與努力。
對於這段重生之旅，他提到：「生活中有些事情是我們無法控制的，例如摔車或挫折。但我們能控制的是如何面對它。我全力以赴掌控我能掌控的一切，這就是我今天站在這裡的原因。」
創造歷史的意義Cavendish 的第35場勝利不僅是一個個人榮耀的里程碑，更是自行車運動歷史中的一個轉折點。他的故事展現了職業運動員如何在失敗中重拾信心，如何以細節取勝，如何用永不放棄的精神啟發後人。
「這是為所有相信我的人而贏的。」Cavendish 在感謝了家人、隊友、贊助商和無數支持他的粉絲。這位傳奇車手用實際行動證明，無論遇到多少挫折，只要不放棄，依然可以創造屬於自己的偉大時刻。
🚴🏻♂️更多傳奇故事：
環法35冠傳奇1／Mark Cavendish掀車壇旋風！讚台灣真自由車王國
環法35冠傳奇3／Cavendish用165勝總結人生大智慧