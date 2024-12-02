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▲自由車名將Mark Cavendish職業生涯曾因傷痛陷入低谷。（圖／美聯社／達志影像）

▲自由車名將Mark Cavendish不畏懼傷勢，重生的故事非常勵志。（圖／美聯社／達志影像）

▲自由車名將Mark Cavendish。（圖／美聯社／達志影像）

回顧在2023年環法比賽中，正值顛峰的Cavendish 因摔車重傷鎖骨骨折，這對於一名衝刺手來說無疑是毀滅性的打擊。「我從未懷疑過自己能再贏一次，但我知道，光有信念是不夠的。」」他以比賽中選擇車把和輪組的例子，說明細節對成功的重要性。他表示，成功需要對每個細節投入100%的努力，才能在賽場上不留遺憾。Cavendish 希望他的故事能激勵更多人，尤其是他的孩子。他說：「我告訴我的孩子，他們可以做任何想做的事，只要他們不放棄，並且全力以赴。」對Cavendish而言，自行車運動不僅是一份職業，更是一種人生哲學的體現。