Mark Cavendish是自由車運動史上最成功的衝刺手之一，他的職業生涯不僅是一部勝利的史詩，更是一堂關於人生的課堂。在接受專訪時Cavendish分享了座右銘：「永不放棄，不只是努力到你以為的極限，而是到你真正的極限。」
回顧在2023年環法比賽中，正值顛峰的Cavendish 因摔車重傷鎖骨骨折，這對於一名衝刺手來說無疑是毀滅性的打擊。他坦言：「那時候我真的覺得這就是終點了。」隨後，他宣布退役。然而，在家人、朋友和團隊的支持下，他重新燃起鬥志，決定再給自己一次機會。
「我從未懷疑過自己能再贏一次，但我知道，光有信念是不夠的。」Cavendish 開始從最基本的訓練做起，調整自己的裝備，甚至重新組建適合自己的團隊。他說：「我需要一切都準備妥當，這樣當機會來臨時，我才能抓住它。」最終，他在2024年的環法賽場上完成第35場單站勝利，創下歷史紀錄。
堅持到極限 掌控能掌控的一切
Cavendish 提到，他的成功來自於對細節的極致專注。「掌控一切能掌控的事情，這樣你就不會有藉口。」他以比賽中選擇車把和輪組的例子，說明細節對成功的重要性。他表示，成功需要對每個細節投入100%的努力，才能在賽場上不留遺憾。
Cavendish 希望他的故事能激勵更多人，尤其是他的孩子。他說：「我告訴我的孩子，他們可以做任何想做的事，只要他們不放棄，並且全力以赴。」對Cavendish而言，自行車運動不僅是一份職業，更是一種人生哲學的體現。
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「我從未懷疑過自己能再贏一次，但我知道，光有信念是不夠的。」Cavendish 開始從最基本的訓練做起，調整自己的裝備，甚至重新組建適合自己的團隊。他說：「我需要一切都準備妥當，這樣當機會來臨時，我才能抓住它。」最終，他在2024年的環法賽場上完成第35場單站勝利，創下歷史紀錄。
堅持到極限 掌控能掌控的一切
Cavendish 提到，他的成功來自於對細節的極致專注。「掌控一切能掌控的事情，這樣你就不會有藉口。」他以比賽中選擇車把和輪組的例子，說明細節對成功的重要性。他表示，成功需要對每個細節投入100%的努力，才能在賽場上不留遺憾。
Cavendish 希望他的故事能激勵更多人，尤其是他的孩子。他說：「我告訴我的孩子，他們可以做任何想做的事，只要他們不放棄，並且全力以赴。」對Cavendish而言，自行車運動不僅是一份職業，更是一種人生哲學的體現。
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