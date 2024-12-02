又有便宜機票可以划算出國了！越捷航空慶祝台越航線開通滿十週年，特別推出限時優惠。從台北、台中或高雄飛往越南熱門旅遊城市河內、胡志明市和富國島，入手「經濟艙」0元機票還能加碼享受「免費20公斤託運行李」，買法一次整理告訴你。
越捷航空為展現推廣環保旅行的使命，採用節能高效的新一代機隊，顯著減少燃油消耗、二氧化碳排放及噪音污染，藉以實現2050淨零排放目標。並全面推行數位化服務，如電子票券及線上報到，並在機上採用永續材料，為旅客提供綠色旅行體驗，藉以積極提升環境保護意識。並提供「綠色星期五」優惠，搶購「台灣－越南」航線經濟艙「0元機票」（不含稅金）；優惠適用於2025年2月1日至5月22日（國定假期、旅遊旺季除外）的航班，可透過越捷官網、官方APP進行預訂。
而越捷航空慶祝台越航線開通滿十週年，特別推出限時優惠，感謝台灣旅客的支持。即日起至2024年12月19日，凡購買越捷從台北、台中或高雄飛往越南熱門旅遊城市河內、胡志明市和富國島的「經濟艙」機票，均可享有「20公斤免費託運行李」（依優惠條款適用）；適用於即日起至2025年5月31日（國定假期、旅遊旺季除外）期間的航班，可透過越捷航空所有售票點及官方代理商預訂。
另外，台灣虎航2025夏季班表將自明（3）日上午10:00早鳥優惠首波開賣，「1299元起」單程未稅便宜出國到韓國仁川及釜山，台北／高雄飛日本成田也才「1799元起」單程未稅，尊榮虎優先開搶、菁英虎也有優惠，划算航線價格、購票連結一次整理。
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而越捷航空慶祝台越航線開通滿十週年，特別推出限時優惠，感謝台灣旅客的支持。即日起至2024年12月19日，凡購買越捷從台北、台中或高雄飛往越南熱門旅遊城市河內、胡志明市和富國島的「經濟艙」機票，均可享有「20公斤免費託運行李」（依優惠條款適用）；適用於即日起至2025年5月31日（國定假期、旅遊旺季除外）期間的航班，可透過越捷航空所有售票點及官方代理商預訂。
另外，台灣虎航2025夏季班表將自明（3）日上午10:00早鳥優惠首波開賣，「1299元起」單程未稅便宜出國到韓國仁川及釜山，台北／高雄飛日本成田也才「1799元起」單程未稅，尊榮虎優先開搶、菁英虎也有優惠，划算航線價格、購票連結一次整理。