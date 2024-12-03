台灣虎航2025夏季班表來了！早鳥優惠首波今（3）日上午10:00開賣，尊榮虎先搶飛日本北海道2599元起、東京1799元起單程未稅；明起全員促銷先筆記，飛韓國仁川及釜山也只要1299元起單程未稅，衝一波便宜機票出國了。越捷航空也有越南富國島「0元機票」，加碼提供「免費20公斤託運行李」一次整理。
📌10:00尊榮虎開搶！台灣虎航2025夏季航班 日本北海道2599、東京1799元
台灣虎航2025夏季航班早鳥優惠，尊榮虎優先開搶，2024年12月3日上午10:00起至2024年12月3日晚間23:59止，促銷搭乘期間為2025年3月30日至2025年10月25日，涵蓋兒童節、清明節、端午節等假期，優惠機票數量有限。尊榮虎專屬購票入口
◾️優惠航線（價格皆為單程未稅 ）：
1,599元起：「桃園－首爾仁川」、「桃園－釜山」、「桃園－濟州島」、「桃園－沖繩」
1,699元起：「桃園－岡山」
1,799元起：「桃園－秋田」、「桃園－小松」、「桃園－大阪」、「桃園－東京羽田」、「桃園/高雄－東京成田」、「桃園/高雄－名古屋」、「桃園/高雄－福岡」
1,999元起：「桃園－新潟」
2,099元起：「桃園－仙台」
2,599元起：「桃園－札幌(新千歲)」、「桃園－函館」
📌12/4全員促銷！台灣虎航2025夏季航班
全員促銷期間：2024年12月4日上午10:00起至2024年12月5日晚間23:59止，促銷搭乘期間為2025年3月30日至2025年10月25日。
◾️優惠航線（價格皆為單程未稅 ）：
1,599元起：「桃園－沖繩」
1,699元起：「桃園－
岡山」
1,
799元起：「桃園－小松」、「桃園－大阪」、「 桃園－名古屋」、「桃園/高雄－福岡」、「桃園－佐賀」
📌越捷航空：綠色星期五0元機票開搶！加碼「20公斤免費託運行李」
越捷航空響應環保旅行，現在提供「綠色星期五」優惠，搶購「台灣－越南」航線經濟艙「0元機票」（不含稅金）；優惠適用於2025年2月1日至5月22日（國定假期、旅遊旺季除外）的航班，可透過越捷官網、官方APP進行預訂。
慶祝台越航線開通滿十週年，加碼推出托運行李限時優惠，即日起至2024年12月19日，凡購買越捷從台北、台中或高雄飛往越南熱門旅遊城市河內、胡志明市和富國島的「經濟艙」機票，均可享有「20公斤免費託運行李」（依優惠條款適用）；適用於即日起至2025年5月31日（國定假期、旅遊旺季除外）期間的航班，可透過越捷航空所有售票點及官方代理商預訂。
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台灣虎航2025夏季航班早鳥優惠，尊榮虎優先開搶，2024年12月3日上午10:00起至2024年12月3日晚間23:59止，促銷搭乘期間為2025年3月30日至2025年10月25日，涵蓋兒童節、清明節、端午節等假期，優惠機票數量有限。尊榮虎專屬購票入口
◾️優惠航線（價格皆為單程未稅 ）：
1,599元起：「桃園－首爾仁川」、「桃園－釜山」、「桃園－濟州島」、「桃園－沖繩」
1,699元起：「桃園－岡山」
1,799元起：「桃園－秋田」、「桃園－小松」、「桃園－大阪」、「桃園－東京羽田」、「桃園/高雄－東京成田」、「桃園/高雄－名古屋」、「桃園/高雄－福岡」
1,999元起：「桃園－新潟」
2,099元起：「桃園－仙台」
2,599元起：「桃園－札幌(新千歲)」、「桃園－函館」
📌12/4全員促銷！台灣虎航2025夏季航班
全員促銷期間：2024年12月4日上午10:00起至2024年12月5日晚間23:59止，促銷搭乘期間為2025年3月30日至2025年10月25日。
◾️優惠航線（價格皆為單程未稅 ）：
1,599元起：「桃園－沖繩」
1,699元起：「桃園－
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📌越捷航空：綠色星期五0元機票開搶！加碼「20公斤免費託運行李」
越捷航空響應環保旅行，現在提供「綠色星期五」優惠，搶購「台灣－越南」航線經濟艙「0元機票」（不含稅金）；優惠適用於2025年2月1日至5月22日（國定假期、旅遊旺季除外）的航班，可透過越捷官網、官方APP進行預訂。
慶祝台越航線開通滿十週年，加碼推出托運行李限時優惠，即日起至2024年12月19日，凡購買越捷從台北、台中或高雄飛往越南熱門旅遊城市河內、胡志明市和富國島的「經濟艙」機票，均可享有「20公斤免費託運行李」（依優惠條款適用）；適用於即日起至2025年5月31日（國定假期、旅遊旺季除外）期間的航班，可透過越捷航空所有售票點及官方代理商預訂。