醬油是不少台灣料理的靈魂滋味，你家愛用的醬油是哪一牌呢？全聯目前一款低調醬油現正買一送一促銷，一名沒買過該牌醬油的妹子好奇問評價，不少內行人忍不住公開，認了從小吃到大，大讚成分簡單、不死鹹，一票都喊：「我也有買！」買一送一優惠只到5日為止。
原PO在「我愛全聯-好物老實說」公開社團發文，表示逛全聯時發現「高慶泉黑豆白蔭油／蔭油膏」正推買一送一促銷，換算下來一瓶不到90元，但她沒買過這品牌，好奇問：「這款風味如何呢？」
貼文引發討論，意外釣出一大票鐵粉，紛紛留言大讚「這個不錯呦，因為我也有買，而且我家醬油膏也都是用高慶泉的，從小用到現在，我都5字頭了」、「我也買了，長期都吃高慶泉醬油膏」、「好吃，cp值很高，不會太鹹，甘甜，重點無添加有的沒有」、「我幾乎每天煮，對我而言值得囤貨」。
據悉，高慶泉創立於1939年，是南投知名醬油廠，除生產醬油、油膏外，也有製造甘樹子、蔭瓜等國民醬菜。不過，也有人認為「有股怪味道，我家吃不習慣」，不少人推薦自家愛用醬油品牌，「我只服瑞春醬油，只去西螺買整箱的」，也有人推薦喜樂之泉的黑豆素蠔油、黑豆桑醬油、黑龍醬油、屏科大非基改造薄鹽醬油都各有支持者。
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貼文引發討論，意外釣出一大票鐵粉，紛紛留言大讚「這個不錯呦，因為我也有買，而且我家醬油膏也都是用高慶泉的，從小用到現在，我都5字頭了」、「我也買了，長期都吃高慶泉醬油膏」、「好吃，cp值很高，不會太鹹，甘甜，重點無添加有的沒有」、「我幾乎每天煮，對我而言值得囤貨」。
據悉，高慶泉創立於1939年，是南投知名醬油廠，除生產醬油、油膏外，也有製造甘樹子、蔭瓜等國民醬菜。不過，也有人認為「有股怪味道，我家吃不習慣」，不少人推薦自家愛用醬油品牌，「我只服瑞春醬油，只去西螺買整箱的」，也有人推薦喜樂之泉的黑豆素蠔油、黑豆桑醬油、黑龍醬油、屏科大非基改造薄鹽醬油都各有支持者。