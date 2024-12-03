南韓人氣女歌手IU（李知恩）擁有精緻臉蛋及魔鬼身材，不僅外型出眾而已，堅強實力更是不在話下，演藝事業橫跨戲劇、綜藝及電影版圖，出道至今16年的她，一路以來累積大票粉絲喜愛；不過遺憾的是，人紅是非多，近年來IU飽受網路上惡意批評及攻擊之苦，日前傳出所屬經紀公司「EDAM娛樂」正對180多名網友進行提告動作，其中今（3）日上午韓媒指出，首爾中央地方法院向一位30多歲酸民以侮辱罪起訴，下場就是在一審中遭判處300萬韓元（近7萬元新臺幣）罰款。
IU忍無可忍提告 酸民下場超慘
據韓媒《首爾報》報導指出，該名被告於2022年4月10日公開發表4條貶低IU的言論、服裝、歌唱實力等惡意評論，因此遭到對方提告，隨後移交審判，官司於上月進行開庭，該名被告聲稱自己僅是單純說出喜好，「很難認為我的評論是為了降低IU的聲譽而發表的評論」，並屢次向法院求情「自己患有精神疾病、寫作（表達）能力很差」等，強詞奪理的態度，讓檢方一度要求判其4個月刑期。
有藉於此，IU方面看得出忍無可忍，最終對方在一審依侮辱罪被判處300萬韓元罰款，下場可說是咎由自取，其經紀公司也藉此殺雞儆猴，嚴正聲明表示，「正在篩選並起訴因引起因揭露、殺害、惡意虛假事實和毫無根據的抄襲嫌疑而導致的誹謗、威脅殺害、侵犯私生活、性騷擾、深度偽造非法合成物製作及流散等符合犯罪要求的重大事例」，透露截至目前被告共有180多人，且繼續追加起訴中，切勿以身試法。
巡迴演唱、拍戲樣樣來 IU不受流言影響
而另一方面，IU則心情不受網上酸言酸語影響，今年9月她在首爾的世界巡迴演唱會順利落幕，還因一段幕後花絮短片意外驚現「有人躲IU裙底一起上台」的神奇畫面，逗樂全場觀眾；此外，近日IU也傳出將和《背著善宰跑》爆紅男星邊佑錫搭檔合作，全新戲劇作品《21世紀大君夫人》兩人共譜超越階級與身分界線的浪漫戀曲，可見IU龐大的全能實力，讓她能在韓娛樂圈佔有一席之地。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。
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據韓媒《首爾報》報導指出，該名被告於2022年4月10日公開發表4條貶低IU的言論、服裝、歌唱實力等惡意評論，因此遭到對方提告，隨後移交審判，官司於上月進行開庭，該名被告聲稱自己僅是單純說出喜好，「很難認為我的評論是為了降低IU的聲譽而發表的評論」，並屢次向法院求情「自己患有精神疾病、寫作（表達）能力很差」等，強詞奪理的態度，讓檢方一度要求判其4個月刑期。
有藉於此，IU方面看得出忍無可忍，最終對方在一審依侮辱罪被判處300萬韓元罰款，下場可說是咎由自取，其經紀公司也藉此殺雞儆猴，嚴正聲明表示，「正在篩選並起訴因引起因揭露、殺害、惡意虛假事實和毫無根據的抄襲嫌疑而導致的誹謗、威脅殺害、侵犯私生活、性騷擾、深度偽造非法合成物製作及流散等符合犯罪要求的重大事例」，透露截至目前被告共有180多人，且繼續追加起訴中，切勿以身試法。
巡迴演唱、拍戲樣樣來 IU不受流言影響
而另一方面，IU則心情不受網上酸言酸語影響，今年9月她在首爾的世界巡迴演唱會順利落幕，還因一段幕後花絮短片意外驚現「有人躲IU裙底一起上台」的神奇畫面，逗樂全場觀眾；此外，近日IU也傳出將和《背著善宰跑》爆紅男星邊佑錫搭檔合作，全新戲劇作品《21世紀大君夫人》兩人共譜超越階級與身分界線的浪漫戀曲，可見IU龐大的全能實力，讓她能在韓娛樂圈佔有一席之地。
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