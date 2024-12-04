溫度急降！「冬天買冷氣有比較便宜嗎？」盡管這個都市傳說頻遭電器專家破除，但今年冬天遇上「HITACHI日立冷氣60周年」這項大事，日立推「變頻冷（暖）氣機分離式／窗型」抽322萬保時捷（Porsche）Macan購車金，勁敵Panasonic也祭出「買家用空調指定冷暖機種」最高現省1萬2000元優惠，《NOWnews》整理兩大冷氣品牌購機優惠、條件與時間限制，一文掌握。
🟡 HITACHI日立冷氣60周年限定優惠
◾活動時間：即起至12月31日止購買，並在2025年1月6日中午12點前完成登錄
◾參加條件：購買指定變頻分離式冷（暖）氣機、變頻窗型機，須至網站登錄，每張產品保證書號碼限中獎一次。適用機種明細表
◾獎項說明：頭獎 Porsche Macan購車金322萬元 1名
金額獎 6萬元 60名
資料來源：日立冷氣60周年活動
🟡 Panasonic家用空調限時優惠
◾活動時間：即起至2025年1月31日止購買，並在2月28日前完成登錄
◾參加條件：購買指定機種，現金回饋加政府貨物稅減免、汰舊換新，最高現省1萬2000元。適用機種明細表
資料來源：Panasonic家用空調限時優惠專頁
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◾活動時間：即起至12月31日止購買，並在2025年1月6日中午12點前完成登錄
◾參加條件：購買指定變頻分離式冷（暖）氣機、變頻窗型機，須至網站登錄，每張產品保證書號碼限中獎一次。適用機種明細表
◾獎項說明：頭獎 Porsche Macan購車金322萬元 1名
金額獎 6萬元 60名
資料來源：日立冷氣60周年活動
🟡 Panasonic家用空調限時優惠
◾活動時間：即起至2025年1月31日止購買，並在2月28日前完成登錄
◾參加條件：購買指定機種，現金回饋加政府貨物稅減免、汰舊換新，最高現省1萬2000元。適用機種明細表
資料來源：Panasonic家用空調限時優惠專頁