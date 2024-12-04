你最常犯的交通違規是哪一樣？根據警政署最新統計，今年1月至10月全台警察機關舉發違規近1250萬件，其中以違規停車312萬7911件最多，換算平均1天1萬289件超可怕，其次為超速、不依規定轉彎。而強力宣導、最重罰6000元的「不停讓行人」，前10月已取締9萬295件。

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警政署日前公布今年1月至10月各警察機關交通執法成果，舉發違反道路交通管理事件計1249 萬 8479 件，其中舉發件數以「違規停車」312萬7911件最多，「超出速限40公里以下」234萬4078件次之，「不依規定轉彎」158萬7448居第三。

🟡 違規項目與罰金
◾違規停車：罰600元至1200元
◾超速（超出速限40公里以下）：一般道路罰1200至2400元、高速公路罰3000至3500元
◾不依規定轉彎：罰600至1800元

▲今年1月至10月舉發違反道路交通管理事件一覽。（圖／警政署官網）
▲今年1月至10月舉發違反道路交通管理事件一覽。（圖／警政署官網）
統計資料指出，今年1月至10月各警察機關舉發「汽車」違規計715萬4518件、占57.24%，「機車」違規計516萬984件、占41.29%。 不論汽、機車都以違規停車最多。

而在「危險駕車」部分，汽車占比較高項目計有「危險駕車」占 75.32%、「超出速限40 公里以下」占 72.79%及「不依規定轉彎占 70.45%；機車占比較高項目計有「不按遵行方向行駛」占 84.36%、「駕照不合規定及越級駕駛」占81.65%及「爭道行駛」占72.80%。 

資料來源：警政署

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