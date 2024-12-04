房價真跌了！根據最新清華安富房價指數，今年9月，全台除了台中、雲林外，其他縣市房價全部微幅下跌，不過跌幅都在0.4%以內。對此，高源不動產估價師事務所長陳碧源直言「房價微幅下跌不意外」，但不代表會降2015、2016年房市空頭那樣，一路下修。
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根據清華安富房價指數，今年9月全國房價指數為207.71，月減0.11%，相較去年同期，漲約一成。全台包含六都在內的16縣市中，有14縣市房價下跌，但跌幅都在0.4%以內，只有台中、雲林呈現持平情況。顯示目前台灣房市漲勢放緩，呈現盤整格局。
《聯合新聞網》報導，估價師陳碧源分析，認為央行第七波打炒房下，房價微幅下跌不意外，但他不認為會如2015、2016年房市空頭那樣一路下修，主要原因是「此次國內科技業並未受到影響，明年經濟成長雖下修，但仍相當不錯」。
陳碧源直言，綜觀過往不論是2016年的房地合一稅，甚至是今年央行第七波信用管制，政策對房市影響都很短暫，「短時間交易量會急縮，價格會波動，但很快就會回穩」，反應實體經濟面，預料這種情況還會持續一段時間，價格將上下盤整波動。
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根據清華安富房價指數，今年9月全國房價指數為207.71，月減0.11%，相較去年同期，漲約一成。全台包含六都在內的16縣市中，有14縣市房價下跌，但跌幅都在0.4%以內，只有台中、雲林呈現持平情況。顯示目前台灣房市漲勢放緩，呈現盤整格局。
《聯合新聞網》報導，估價師陳碧源分析，認為央行第七波打炒房下，房價微幅下跌不意外，但他不認為會如2015、2016年房市空頭那樣一路下修，主要原因是「此次國內科技業並未受到影響，明年經濟成長雖下修，但仍相當不錯」。
陳碧源直言，綜觀過往不論是2016年的房地合一稅，甚至是今年央行第七波信用管制，政策對房市影響都很短暫，「短時間交易量會急縮，價格會波動，但很快就會回穩」，反應實體經濟面，預料這種情況還會持續一段時間，價格將上下盤整波動。