用來裝食物的保鮮盒蓋子上，有一圈橡膠圈，是用來幫助密封，延長儲存食物鮮鮮度，但用久了就會長出黑色斑點，怎麼刷都刷不掉該怎麼辦？事實上，膠條出現黑斑就代表發霉長出霉斑了。內行分享一款全聯超神清潔粉，只要加在熱水裡泡10分鐘，不用刷就像全新的一樣，還能去茶垢，甚至浴室也能用，讓婆媽們眼睛一亮。
原PO在臉書「我愛全聯-好物老實説」公開社團發文，表示發現餐盒蓋上膠條出現了刷不掉的黑斑，試了各種方法都刷不太掉，見版友在社團分享一款去去粉，好奇買來一試，「我是用一公升的熱水並加入10克左右的去去粉，泡了大約10分鐘後就跟全新的一樣，超讚」，笑說不用刷洗太方便了。
貼文讓不少有相同困擾的婆媽們眼睛一亮，用過該款清潔粉的網友加碼分享，也能清除茶垢，甚至浴室也能用。一票哀號太晚知道，嘆說：「原來這還有救，我都丟了好幾個了。」
內行大推更便宜選擇：過碳酸鈉、漂白水
不過，也有不少人反推「過碳酸鈉」，同樣全聯就能買到，而且價格更便宜。實際上全聯全電商網站查看，加倍潔過碳酸鈉主成分為過碳酸鈉及活氧分解劑，600公克1包79元。而泡舒去去粉主要成分也是過碳酸鈉、界面活性劑及香料，300公克1包129元。也有人分享泡稀釋漂白水，也能輕鬆去除膠條黑斑。
《NOWnews今日新聞》記者也曾運用過碳酸鈉清潔保鮮盒、保溫瓶的黑斑膠條，用溫熱水加一匙過碳酸鈉，再把長黑斑的膠條放入浸泡，隔天膠條黑斑通通消失不見。不過要提醒，保溫瓶不能整個泡浸過碳酸鈉水中，瓶身的漆也會被洗掉。而過碳酸鈉用來清潔發黃衣物也很有效，洗完衣服白帥帥，除了全黑衣物以外的花色衣服也適用。
此外，家事達人陳映如也曾在臉書分享，水壺、保溫瓶蓋子上的橡圈很容易發霉變髒，每次清洗時一定要拆下來洗，要是出現黑斑可用碳酸鈉來處理，清潔又殺菌。
食器能用漂白水清潔嗎？消毒都沒問題：正確比例曝
至於不少人疑惑食器長黑斑能用漂白水清潔嗎？台南市衛生局食品藥物管理科曾分享，廚房用具及餐具可以用漂白水進行消毒，建議「以煮沸消毒或以每10公升水加入40cc漂白水，浸泡30分鐘後洗淨」，就可以了，因此用漂白水處理餐盒膠條霉斑是沒有問題的。
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貼文讓不少有相同困擾的婆媽們眼睛一亮，用過該款清潔粉的網友加碼分享，也能清除茶垢，甚至浴室也能用。一票哀號太晚知道，嘆說：「原來這還有救，我都丟了好幾個了。」
內行大推更便宜選擇：過碳酸鈉、漂白水
不過，也有不少人反推「過碳酸鈉」，同樣全聯就能買到，而且價格更便宜。實際上全聯全電商網站查看，加倍潔過碳酸鈉主成分為過碳酸鈉及活氧分解劑，600公克1包79元。而泡舒去去粉主要成分也是過碳酸鈉、界面活性劑及香料，300公克1包129元。也有人分享泡稀釋漂白水，也能輕鬆去除膠條黑斑。
《NOWnews今日新聞》記者也曾運用過碳酸鈉清潔保鮮盒、保溫瓶的黑斑膠條，用溫熱水加一匙過碳酸鈉，再把長黑斑的膠條放入浸泡，隔天膠條黑斑通通消失不見。不過要提醒，保溫瓶不能整個泡浸過碳酸鈉水中，瓶身的漆也會被洗掉。而過碳酸鈉用來清潔發黃衣物也很有效，洗完衣服白帥帥，除了全黑衣物以外的花色衣服也適用。
此外，家事達人陳映如也曾在臉書分享，水壺、保溫瓶蓋子上的橡圈很容易發霉變髒，每次清洗時一定要拆下來洗，要是出現黑斑可用碳酸鈉來處理，清潔又殺菌。
食器能用漂白水清潔嗎？消毒都沒問題：正確比例曝
至於不少人疑惑食器長黑斑能用漂白水清潔嗎？台南市衛生局食品藥物管理科曾分享，廚房用具及餐具可以用漂白水進行消毒，建議「以煮沸消毒或以每10公升水加入40cc漂白水，浸泡30分鐘後洗淨」，就可以了，因此用漂白水處理餐盒膠條霉斑是沒有問題的。