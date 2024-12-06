曾被譽為「日本第一美女」的54歲女星中山美穗（Nakayama Miho），是中日混血男星金城武唯一承認、後悔沒追到的「白月光」，今（6）突然傳出死訊，日本警方調查，推測她應是泡澡時溫差太大引發休克而溺水身亡。據悉，日本每年約有1萬9000人因「熱休克」等原因死亡。醫師提醒，泡澡、泡溫泉時，一旦出現「胸悶、發喘、呼吸困難、頭暈、意識模糊、心悸、 全身很疲累」等7大危險訊息，要立刻停止並休息，最好也不要獨自泡湯。
《nippon.com走進日本》報導，日本全國每年在家泡澡溺亡的65歲以上長者超過5000人，以冬季最多，因更衣室室溫和浴缸水溫差大，容易造成血壓劇烈變動，進而引發心肌梗塞等「熱休克」。更驚人的是，日本政府分析歷年在家中泡澡溺死人數後推測，每年因泡澡時遭遇「熱休克」等原因而意外喪命的人數大約為1萬9000人。
溫差超過5°C以上愈來愈危險 急性腦中風達4倍之多
胸腔內科暨重症醫學黃軒醫師先前在社群提醒，「溫差，是要人命的！」黃軒指出，據研究溫差愈高死亡率愈高，若差距開始達到5°C以上將愈來愈危險，特別是60歲以上族群，急性腦中風的風險更可達到4倍之多。
天冷泡澡、泡溫泉時也要特別注意溫差！台安醫院心臟內科暨心導管室主任林謂文接受媒體訪問時也提醒，當天氣冷時， 戶外溫度很低，入浴前脫衣就會讓皮膚馬上收縮，皮膚會收縮，造成血壓上升、心跳加快，如果這個時候又馬上跳入熱水中，血液會全部集中在皮膚，造成心臟、腦血管的血流不足，非常危險。
林謂文建議，冬天泡澡、溫泉一定要預熱，再慢慢泡入湯池，先從溫度較低的浴池開始，再慢慢增溫，最好手、腳先入水中適應溫度後，再慢慢浸到半身，水位不要超過心臟高度，時間則以10到15分鐘為限，重點是酒後絕對不能泡湯，以免暈厥而發生憾事，最好也不要獨自泡溫泉。
🟡泡澡、泡溫泉7大警訊，請立刻停止
1.胸悶
2.發喘
3.呼吸困難
4.頭暈
5.意識模糊
6.心悸
7. 全身很疲累
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溫差超過5°C以上愈來愈危險 急性腦中風達4倍之多
胸腔內科暨重症醫學黃軒醫師先前在社群提醒，「溫差，是要人命的！」黃軒指出，據研究溫差愈高死亡率愈高，若差距開始達到5°C以上將愈來愈危險，特別是60歲以上族群，急性腦中風的風險更可達到4倍之多。
天冷泡澡、泡溫泉時也要特別注意溫差！台安醫院心臟內科暨心導管室主任林謂文接受媒體訪問時也提醒，當天氣冷時， 戶外溫度很低，入浴前脫衣就會讓皮膚馬上收縮，皮膚會收縮，造成血壓上升、心跳加快，如果這個時候又馬上跳入熱水中，血液會全部集中在皮膚，造成心臟、腦血管的血流不足，非常危險。
林謂文建議，冬天泡澡、溫泉一定要預熱，再慢慢泡入湯池，先從溫度較低的浴池開始，再慢慢增溫，最好手、腳先入水中適應溫度後，再慢慢浸到半身，水位不要超過心臟高度，時間則以10到15分鐘為限，重點是酒後絕對不能泡湯，以免暈厥而發生憾事，最好也不要獨自泡溫泉。
🟡泡澡、泡溫泉7大警訊，請立刻停止
1.胸悶
2.發喘
3.呼吸困難
4.頭暈
5.意識模糊
6.心悸
7. 全身很疲累