嘉義人注意！台灣自來水公司因進行管線汰換工程，嘉義市西區後驛里，自12月9日至12日一連4天，每天從上午9點停水至下午6點，停水時間總計36小時，完整停水範圍、停水前後5注意重點一次看，別忘了提前儲水因應。
🟡 嘉義市後驛里12/9停水範圍、時間
◾停水時間：起 2024-12-09 09:00 ~ 18:00
迄 2024-12-12 09:00 ~ 18:00
◾停水範圍：嘉義市西區博愛路一段411-5號及419號、博愛路二段1~75號(單數側含巷道)、北興街53~150號(含巷道全)、後驛街7~40號(含巷道全)、竹文街24~42號(雙數號)。
◾停水原因：因辦理「嘉市博愛路二段及竹文街等汰換管線工程」，辦理自來水管線汰換工程，暫停供水。
🟡 停水前注意事項後注意事項
◾停水期間，請民眾預先儲水備用
◾停水期間，慎防火警及關閉抽水機電源以免損壞，並將總表前制水閥關閉，避免負壓污染發生
◾供水恢復時，請先檢視水池水塔情形，避免底部沉積物造成水濁
◾以蓄水池貯水之間接自來水用戶，應自行檢查蓄水池是否淹水，如有淹水應抽乾蓄水池，洗刷潔淨後，再予適當消毒，才可繼續蓄水使用
◾復水初期水質濁度增高，宜煮沸後再飲用，以保障飲水安全
🟡 停水查詢管道
◾停水查詢系統查詢：https://web.water.gov.tw/wateroffmap/map
◾客服專線：1910
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◾停水時間：起 2024-12-09 09:00 ~ 18:00
迄 2024-12-12 09:00 ~ 18:00
◾停水範圍：嘉義市西區博愛路一段411-5號及419號、博愛路二段1~75號(單數側含巷道)、北興街53~150號(含巷道全)、後驛街7~40號(含巷道全)、竹文街24~42號(雙數號)。
◾停水原因：因辦理「嘉市博愛路二段及竹文街等汰換管線工程」，辦理自來水管線汰換工程，暫停供水。
🟡 停水前注意事項後注意事項
◾停水期間，請民眾預先儲水備用
◾停水期間，慎防火警及關閉抽水機電源以免損壞，並將總表前制水閥關閉，避免負壓污染發生
◾供水恢復時，請先檢視水池水塔情形，避免底部沉積物造成水濁
◾以蓄水池貯水之間接自來水用戶，應自行檢查蓄水池是否淹水，如有淹水應抽乾蓄水池，洗刷潔淨後，再予適當消毒，才可繼續蓄水使用
◾復水初期水質濁度增高，宜煮沸後再飲用，以保障飲水安全
🟡 停水查詢管道
◾停水查詢系統查詢：https://web.water.gov.tw/wateroffmap/map
◾客服專線：1910