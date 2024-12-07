女星中山美穗（Nakayama Miho）曾被譽為「日本第一美女」，6日驚傳在家中猝逝、陳屍浴缸，享年54歲，日本警視廳研判她有可能是病死，確切死因仍待釐清。前台大醫院感染科醫師、日旅達人林氏璧進一步指出，日本專家認為可能是「熱休克」導致，「60歲以上、高血脂、肥胖、糖尿病」者都是高危險群，日本官方公開6大對策預防。
林氏璧在「日本自助旅遊中毒者」臉書粉專發文，表示「熱休克」（ヒートショック）是由於洗澡環境溫度劇烈變化引發，人從溫暖的房間進入較冷的脫衣室和浴室，血管會收縮，讓血壓上升。但進入熱的浴缸內泡澡後，血管舒張，造成血壓下降，有可能引發心肌梗塞或是腦中風而倒下。
熱休克年奪日本上萬人性命 11月至2月最易發生
「熱休克」特別容易在冬天發生，每年奪走日本上萬人性命。林氏璧表示，2011年日本約有1萬7千人死於熱休克，相對於當年交通事故死亡4611人約4倍。而其中，有1萬4千人是高齡者。2021年的數字有改善，高齡者浴室死亡數降到4750人，仍是當年交通事故死亡2150人的2倍之多。
林氏璧指出，「熱休克」的高危險群為60歲以上的老年人，有高血壓或動脈硬化傾向的人。簡言之，也就是中風的高風險族群，包括高血脂，肥胖，糖尿病等等都有風險。而11月至2月的冬季最容易發生。
熱休克該怎麼預防？日本官方6大對策公開
1.入浴前在脫衣所和浴室開暖氣。就算沒有暖氣，盡量讓浴室暖和起來以減少溫差，例如打開浴缸蓋子讓水蒸氣充滿
2.浴室熱水控制在41度以下，不要泡超過10分鐘。如果泡42度的熱水超過10分鐘，體溫可能會接近38度，比較容易出事。泡澡前應該先用溫熱水淋浴，從離心臟最遠的腳開始，讓身體逐漸變得暖和，減少血壓劇烈變動增加心臟的負擔。
3.不要從浴缸一下站起來。要慢慢起身，因為有可能有姿勢性低血壓發生，很危險。
4.不要在餐後，飲酒或是服用藥物後馬上入浴。吃飽後1到2小時是腸胃道要消化食物的時候，會有很多血液供應腸胃道運作，到身體其他部位的血液供應會受到影響。喝酒會造成一時血壓下降，服用可能影響意識，或是降血壓的藥物後也都不適合馬上洗澡。
5.在入浴前讓家人或同住人知道。如果發生意外，才能早些發現。
6.家族中有高齡者泡澡時應有家人留意情況。另外泡澡前後都應補充水分。泡湯可能會流失約800毫升的汗水。
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熱休克年奪日本上萬人性命 11月至2月最易發生
「熱休克」特別容易在冬天發生，每年奪走日本上萬人性命。林氏璧表示，2011年日本約有1萬7千人死於熱休克，相對於當年交通事故死亡4611人約4倍。而其中，有1萬4千人是高齡者。2021年的數字有改善，高齡者浴室死亡數降到4750人，仍是當年交通事故死亡2150人的2倍之多。
林氏璧指出，「熱休克」的高危險群為60歲以上的老年人，有高血壓或動脈硬化傾向的人。簡言之，也就是中風的高風險族群，包括高血脂，肥胖，糖尿病等等都有風險。而11月至2月的冬季最容易發生。
熱休克該怎麼預防？日本官方6大對策公開
1.入浴前在脫衣所和浴室開暖氣。就算沒有暖氣，盡量讓浴室暖和起來以減少溫差，例如打開浴缸蓋子讓水蒸氣充滿
2.浴室熱水控制在41度以下，不要泡超過10分鐘。如果泡42度的熱水超過10分鐘，體溫可能會接近38度，比較容易出事。泡澡前應該先用溫熱水淋浴，從離心臟最遠的腳開始，讓身體逐漸變得暖和，減少血壓劇烈變動增加心臟的負擔。
3.不要從浴缸一下站起來。要慢慢起身，因為有可能有姿勢性低血壓發生，很危險。
4.不要在餐後，飲酒或是服用藥物後馬上入浴。吃飽後1到2小時是腸胃道要消化食物的時候，會有很多血液供應腸胃道運作，到身體其他部位的血液供應會受到影響。喝酒會造成一時血壓下降，服用可能影響意識，或是降血壓的藥物後也都不適合馬上洗澡。
5.在入浴前讓家人或同住人知道。如果發生意外，才能早些發現。
6.家族中有高齡者泡澡時應有家人留意情況。另外泡澡前後都應補充水分。泡湯可能會流失約800毫升的汗水。