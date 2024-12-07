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▲今年8月8日，日本宮崎縣發生規模7.1地震，日本氣象廳隨後罕見發布「南海海槽地震臨時情報（巨大地震注意）」。（圖／郭鎧紋提供）

加州7.0地震後，專家揭全球規模8以上強震周期到了，而今（7）正巧是日本「昭和東南海地震」（M8.2）80周年，該起災難當年1200多人死亡。台灣地震專家郭鎧紋示警，南海海槽發生規模8至9巨大地震機率高達70%至80%，而且強震發生後，大海嘯等4區，，疾呼：「赴日旅遊最好先避開這些地方。」日本歷史顯示，當東南海地震後，西邊的南海海槽也會有大地震，昔1854年「安政東海地震」後32小時，發生「安政南海地震」；1944年「昭和東南海地震」後2年，發生1946年「昭和南海地震」。因此，日本人從小就被警告會有「百年一遇」的大地震，最壞可能造成30多萬人死亡、30米高海嘯衝擊太平洋沿岸。而今年8月8日，宮崎縣發生規模7.1地震後，日本氣象廳隨後罕見發布「南海海槽地震臨時情報（巨大地震注意）」，警告未來一周注意可能會發生巨大地震。而警報在5天後解除。郭鎧紋指出，根據過去研究，在發生大地震後，周圍50公里地區大地震機會是平常5倍，平常發生規模8地震機率是一周內0.1%，但若是在發生規模7地震後，機率更提高到一周內0.5%。他進一步說明，雖然今年8月宮崎縣7.1地震是在南海海槽的西側，但是「很難說不會先在南海海槽西側發生強震」，更令人擔心的是，此區域強震引發的海嘯，在5分鐘內就會侵襲靜岡、和歌山、三重及高知，到宮崎縣也不過19分鐘，「不像311地震是在地震發生後半小時才抵達」。郭鎧紋建議，應減少到上述地區旅遊、讀書或置產，降低可能風險。