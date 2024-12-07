你也被嚇到了嗎？俗稱全聯DM的「全聯生活誌」歷史悠久，被不少資深鐵粉視為免費好物，看完當期優惠折扣後，拿來墊便當、摺紙盒都超好用，不過最近卻有網友抱怨，最新一期的全聯DM封面太嚇人，一票同好都點頭，哀號：「別再寄來！」求紙本DM退訂方式，還抖出「全聯冰箱」更嚇人，可怕的不只照片，價格更驚人。但也有人反倒希望能收到DM，取消與訂閱方式一次整理。
Netflix超夯韓劇《魷魚遊戲》第2季即在年底上線，全聯與Netflix合作，搶先在12月6日推出「全聯經濟魷戲」，店裡不時播放「무궁화 꽃이 피었습니다（嗚姑麻勾基伊呀斯米達）」的BGM，冰箱、貨架上也有不少聯名商品，最新一期的全聯DM封面站C位的，就是《魷魚遊戲》中的殺人機器娃娃英熙。
不只全聯DM封面嚇人 一票揭：湯圓區冰箱更可怕
不過，卻有網友在「我愛全聯-好物老實説」臉書公開社團，發文抱怨：「這個封面感覺很嚇人！」貼文引發討論，有人嚇到想退訂，一票網友都認同全聯的新風格驚嚇指數不小，直呼「看到封面不舒服，所以内容看完就回收」、「這期DM封面立即撕掉～恐怖」。
也有人認了，逛全聯時也被嚇到，直說：「我今天去全聯就被嚇到，在放湯圓的冰箱那。」同樣被嚇到的網友支援圖片，紛紛留言附和「包裝也很嚇人，不確定裡面的肉是哪一種肉」、「嚇人之外還不便宜」、「還以為是中元普渡檔期又來了咧」、「加購的娃娃更可怕」。
有人嚇到想退訂全聯DM，但也有人覺得全聯免費的DM超好用，反而抱怨「已經6年都沒收到」、「沒有DM沒有安全感，所以我每期都很期待DM，因為他們標價常出錯，有DM比對很安心」。
想退訂或是想訂閱全聯DM該怎麼做？內行網友分享自己試過的成功方法，就是寫e-mail到全聯客服信箱（servicecenter@pxmart.com.tw），並提供「有效的福利卡卡號、全名、電話、通訊地址」4項資訊，等待約1至2個工作天，就能獲得回覆，「我之前沒收到就寄，後來都有收到，可以試試看」。
《NOWnews今日新聞》記者詢問全聯客服，紙本DM該如何申請訂閱，客服回應表示，「為響應環保、珍愛地球，紙本DM郵寄會依據系統卡友資料不定期的提供寄送 」。至於如何取消訂閱紙本DM，除可致電0800客服專線外，也可在官網自助取消紙本DM郵寄功能。
🟡 全聯生活誌（紙本DM）訂閱／取消方法
◾訂閱：依卡友資料不定期提供寄送
◾取消：致電客服專線0800-010-178、手機改撥 02- 2533-7700 (09:00-21:00專人服務)
官網自助取消紙本DM郵寄功能入口： https://form.pxmart.com.tw/s/r1GAd
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不只全聯DM封面嚇人 一票揭：湯圓區冰箱更可怕
不過，卻有網友在「我愛全聯-好物老實説」臉書公開社團，發文抱怨：「這個封面感覺很嚇人！」貼文引發討論，有人嚇到想退訂，一票網友都認同全聯的新風格驚嚇指數不小，直呼「看到封面不舒服，所以内容看完就回收」、「這期DM封面立即撕掉～恐怖」。
也有人認了，逛全聯時也被嚇到，直說：「我今天去全聯就被嚇到，在放湯圓的冰箱那。」同樣被嚇到的網友支援圖片，紛紛留言附和「包裝也很嚇人，不確定裡面的肉是哪一種肉」、「嚇人之外還不便宜」、「還以為是中元普渡檔期又來了咧」、「加購的娃娃更可怕」。
有人嚇到想退訂全聯DM，但也有人覺得全聯免費的DM超好用，反而抱怨「已經6年都沒收到」、「沒有DM沒有安全感，所以我每期都很期待DM，因為他們標價常出錯，有DM比對很安心」。
想退訂或是想訂閱全聯DM該怎麼做？內行網友分享自己試過的成功方法，就是寫e-mail到全聯客服信箱（servicecenter@pxmart.com.tw），並提供「有效的福利卡卡號、全名、電話、通訊地址」4項資訊，等待約1至2個工作天，就能獲得回覆，「我之前沒收到就寄，後來都有收到，可以試試看」。
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◾訂閱：依卡友資料不定期提供寄送
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