高雄人注意！台灣自來水公司發公告，因應破管搶修工程，高雄市將有28萬5186戶受影響停水，預計停水時間為12月11日0時至13時，共影響13小時，受影響民眾請提前儲水備用。受影響區域、停水時間、停水前後注意事項及停水查詢方式等重點一次看。
🟡 高雄12/11停水範圍、時間一覽
◾停水時間：12/11 00:00至13:00
◾停水地區：
- 苓雅區：全區
- 仁武區：全區
- 楠梓區：宏南里
- 三民區：博惠、安康、安寧、安發、安吉、寶獅、寶盛、寶安、寶中、寶興、寶泰、寶德、寶國、寶慶、寶民、寶華、寶業、寶龍、寶珠、寶玉、正興、正順、本武、本元、本安、本上、本揚、本文、本和、本館、灣中、灣華、灣勝、灣利、灣成、灣子、灣愛、灣復、鼎中、鼎西、鼎金、鼎力、鼎強、鼎盛里
- 鳥松區：大華、夢裡、鳥松 鳳山區：忠孝、忠義、中和、武慶、武漢、新武、新強里(高速公路以西)、 鳳東、埤頂、文山、誠德里
- 前鎮區：瑞誠、瑞文、瑞北、瑞昌、瑞華、瑞興、瑞崗、瑞西、瑞隆里
- 左營區：合群、明建、進學、屏山、頂北、頂西、廍北、廍南、廟北、廟東、中北、中南、聖南、聖西、城南、路東、聖后、尾北、尾南、尾西、埤東、埤西、埤北、永清、祥和里
🟡 停水前注意事項後注意事項
◾停水期間，請民眾預先儲水備用
◾停水期間，慎防火警及關閉抽水機電源以免損壞，並將總表前制水閥關閉，避免負壓污染發生
◾供水恢復時，請先檢視水池水塔情形，避免底部沉積物造成水濁
◾以蓄水池貯水之間接自來水用戶，應自行檢查蓄水池是否淹水，如有淹水應抽乾蓄水池，洗刷潔淨後，再予適當消毒，才可繼續蓄水使用
◾復水初期水質濁度增高，宜煮沸後再飲用，以保障飲水安全
🟡 停水查詢管道
◾停水查詢系統查詢：https://web.water.gov.tw/wateroffmap/map
◾客服專線：1910
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◾停水時間：12/11 00:00至13:00
◾停水地區：
- 苓雅區：全區
- 仁武區：全區
- 楠梓區：宏南里
- 三民區：博惠、安康、安寧、安發、安吉、寶獅、寶盛、寶安、寶中、寶興、寶泰、寶德、寶國、寶慶、寶民、寶華、寶業、寶龍、寶珠、寶玉、正興、正順、本武、本元、本安、本上、本揚、本文、本和、本館、灣中、灣華、灣勝、灣利、灣成、灣子、灣愛、灣復、鼎中、鼎西、鼎金、鼎力、鼎強、鼎盛里
- 鳥松區：大華、夢裡、鳥松 鳳山區：忠孝、忠義、中和、武慶、武漢、新武、新強里(高速公路以西)、 鳳東、埤頂、文山、誠德里
- 前鎮區：瑞誠、瑞文、瑞北、瑞昌、瑞華、瑞興、瑞崗、瑞西、瑞隆里
- 左營區：合群、明建、進學、屏山、頂北、頂西、廍北、廍南、廟北、廟東、中北、中南、聖南、聖西、城南、路東、聖后、尾北、尾南、尾西、埤東、埤西、埤北、永清、祥和里
🟡 停水前注意事項後注意事項
◾停水期間，請民眾預先儲水備用
◾停水期間，慎防火警及關閉抽水機電源以免損壞，並將總表前制水閥關閉，避免負壓污染發生
◾供水恢復時，請先檢視水池水塔情形，避免底部沉積物造成水濁
◾以蓄水池貯水之間接自來水用戶，應自行檢查蓄水池是否淹水，如有淹水應抽乾蓄水池，洗刷潔淨後，再予適當消毒，才可繼續蓄水使用
◾復水初期水質濁度增高，宜煮沸後再飲用，以保障飲水安全
🟡 停水查詢管道
◾停水查詢系統查詢：https://web.water.gov.tw/wateroffmap/map
◾客服專線：1910