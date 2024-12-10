大同電鍋是台灣人廚房必備「煮飯神器」之一，不論是煮飯、蒸食，甚至食物覆熱都超方便，不過要是用完沒有馬上清潔，外鍋的鍋底容易燒焦，陳年焦垢超難清！網友分享全聯一款「清潔神物」，只要輕輕刷，陳年焦垢都消失，鍋底白到發亮，還能清除水垢，讓婆媽們眼睛一亮。
原PO在臉書「我愛全聯-好物老實説」公開社團，分享使用全聯一款「電鍋好幫手」，只要在外鍋放水並加入清潔劑，「加水煮沸兩次，放到隔天，鍋底嚴重的焦垢都掉了，只要輕輕刷就好」，而且還能清水垢，大讚：「第一次使用，非常滿意。」清潔劑官網強調，鋁鍋、不鏽鋼鍋都適用。
貼文引發討論，不少有電鍋燒焦困擾的婆媽們眼睛為之一亮。但也有人抱怨「我也買過啊，根本沒用」，過來人建議，電鍋外鍋水加至七分滿、蓋過焦黑範圍，再加熱兩次、放一夜就能搞定。內行人推薦，使用檸檬酸、醋也能清乾淨，不用買專用清潔劑。
不用清潔劑！譚敦慈教：檸檬去電鍋焦垢 清完香香的
無毒教母譚敦慈曾提醒，每次電鍋用完後，最好先用乾淨抹布沾濕並擰乾，擦拭鍋蓋內側，最重要的是把鍋蓋打開，保持通風乾燥。鍋底焦垢怎麼清？譚敦慈分享，可以放入3~4片檸檬片，水量蓋過要清潔的高度，檸檬可用醋或檸檬酸代替，蒸盤也可以一起放進來，按下蒸煮鍵約十分鐘就可以扳起開關，等降溫後倒掉檸檬水，再用抹布擦拭就可以。
大同電鍋日本分公司建議的電鍋清潔方法，也是使用醋或檸檬酸，「在外鍋倒入7分滿的水，加入1杯醋或30克檸檬酸，按下開關加熱，煮沸後待熱水變溫再倒掉，最後用水沖洗完擦乾」。大同電鍋也提醒，鋁製的外鍋建議不要用小蘇打清潔，可能會讓鍋子變色。
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貼文引發討論，不少有電鍋燒焦困擾的婆媽們眼睛為之一亮。但也有人抱怨「我也買過啊，根本沒用」，過來人建議，電鍋外鍋水加至七分滿、蓋過焦黑範圍，再加熱兩次、放一夜就能搞定。內行人推薦，使用檸檬酸、醋也能清乾淨，不用買專用清潔劑。
不用清潔劑！譚敦慈教：檸檬去電鍋焦垢 清完香香的
無毒教母譚敦慈曾提醒，每次電鍋用完後，最好先用乾淨抹布沾濕並擰乾，擦拭鍋蓋內側，最重要的是把鍋蓋打開，保持通風乾燥。鍋底焦垢怎麼清？譚敦慈分享，可以放入3~4片檸檬片，水量蓋過要清潔的高度，檸檬可用醋或檸檬酸代替，蒸盤也可以一起放進來，按下蒸煮鍵約十分鐘就可以扳起開關，等降溫後倒掉檸檬水，再用抹布擦拭就可以。
大同電鍋日本分公司建議的電鍋清潔方法，也是使用醋或檸檬酸，「在外鍋倒入7分滿的水，加入1杯醋或30克檸檬酸，按下開關加熱，煮沸後待熱水變溫再倒掉，最後用水沖洗完擦乾」。大同電鍋也提醒，鋁製的外鍋建議不要用小蘇打清潔，可能會讓鍋子變色。