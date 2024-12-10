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▲油炸天王雞排，竟然在夜市小吃中熱量榜單上僅名列第三。（示意圖／翻攝自《pixabay》）

▲營養師高敏敏盤點夜市食物「熱量榜單」。（圖／翻攝高敏敏臉書）

▲小小份的地瓜球熱量也相當驚人，吃完8顆就要慢走一個半小時才能消耗其熱量。（圖／翻攝高敏敏臉書）

台灣夜市文化聞名全球，近期台灣實境競賽節目《夜市王》一播出即成為話題焦點，更被封為「台版黑白大廚」，節目把各種夜市美食拍得光鮮又好吃，也讓許多民眾看得肚子咕咕叫，想要直接衝往夜市一飽口福。不過營養師高敏敏就公布了，夜市食物「熱量王榜單」，更坦言「就算在夜市邊走邊吃也瘦不了！」高敏敏在臉書粉專提到，之前聽過粉絲說「夜市邊走邊吃，應該會瘦吧！」這也讓她決定揭露夜市食物「」榜單，讓民眾知道逛完夜市品嘗美食之後，究竟還有多少熱量會堆積在小腹上。此外，這份榜單中更發現，油炸天王雞排，竟然在夜市小吃中熱量榜單上僅名列第三，上面甚至還有兩個主餐等級的王者傲視群雄。牛肉麵（一碗）870 Kcal / 慢走249分鐘涼麵（一盤）653 Kcal / 慢187走分鐘珍珠奶茶（一杯）650 Kcal / 慢走186分鐘雞排（一片）630Kcal / 慢走180分鐘鹽酥雞（一份）600 Kcal / 慢走171分鐘營養三明治（一份）585 Kcal / 慢走167分鐘大腸包小腸（一份）582 Kcal / 慢走166分鐘臭豆腐（一盤）565 Kcal / 慢走161分鐘蚵仔煎（一盤）516 Kcal / 慢走147分鐘米糕油飯（一碗）515 Kcal / 慢走147分鐘除此之外，包含很多人愛吃的小點心雞蛋仔與地瓜球（8顆），一份熱量也分別高達390大卡、260大卡，也都是要慢走至少1個半小時才能消耗掉的熱量，因此逛一趟夜市下來，攝取的熱量絕對相當可觀。對此，高敏敏也建議，若想要減低攝取熱量，無負擔的逛夜市，則可注意以下4大重點，「優先選烤物：避免裹滿麵粉的炸物 減少熱量的攝取」、「少吃加工食材：例如烤魷魚、烤玉米都是加工過程較少的食材」、「飲料選無糖：選無糖茶飲最好，避免再喝高糖分飲料」、「與親友分食：分擔熱量、增進感情」，就能吃到更多種美食，又讓身體更無負擔！