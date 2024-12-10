台灣夜市文化聞名全球，近期台灣實境競賽節目《夜市王》一播出即成為話題焦點，更被封為「台版黑白大廚」，節目把各種夜市美食拍得光鮮又好吃，也讓許多民眾看得肚子咕咕叫，想要直接衝往夜市一飽口福。不過營養師高敏敏就公布了，夜市食物「熱量王榜單」，更坦言「就算在夜市邊走邊吃也瘦不了！」
夜市食物「熱量王圖鑑」揭曉！油炸天王雞排只排第三
高敏敏在臉書粉專提到，之前聽過粉絲說「夜市邊走邊吃，應該會瘦吧！」這也讓她決定揭露夜市食物「熱量王圖鑑」榜單，讓民眾知道逛完夜市品嘗美食之後，究竟還有多少熱量會堆積在小腹上。此外，這份榜單中更發現，油炸天王雞排，竟然在夜市小吃中熱量榜單上僅名列第三，上面甚至還有兩個主餐等級的王者傲視群雄。
夜市熱量王榜單前十名
牛肉麵（一碗）870 Kcal / 慢走249分鐘
涼麵（一盤）653 Kcal / 慢187走分鐘
珍珠奶茶（一杯）650 Kcal / 慢走186分鐘
雞排（一片）630Kcal / 慢走180分鐘
鹽酥雞（一份）600 Kcal / 慢走171分鐘
營養三明治（一份）585 Kcal / 慢走167分鐘
大腸包小腸（一份）582 Kcal / 慢走166分鐘
臭豆腐（一盤）565 Kcal / 慢走161分鐘
蚵仔煎（一盤）516 Kcal / 慢走147分鐘
米糕油飯（一碗）515 Kcal / 慢走147分鐘
除此之外，包含很多人愛吃的小點心雞蛋仔與地瓜球（8顆），一份熱量也分別高達390大卡、260大卡，也都是要慢走至少1個半小時才能消耗掉的熱量，因此逛一趟夜市下來，攝取的熱量絕對相當可觀。
對此，高敏敏也建議，若想要減低攝取熱量，無負擔的逛夜市，則可注意以下4大重點，「優先選烤物：避免裹滿麵粉的炸物 減少熱量的攝取」、「少吃加工食材：例如烤魷魚、烤玉米都是加工過程較少的食材」、「飲料選無糖：選無糖茶飲最好，避免再喝高糖分飲料」、「與親友分食：分擔熱量、增進感情」，就能吃到更多種美食，又讓身體更無負擔！
我是廣告 請繼續往下閱讀
高敏敏在臉書粉專提到，之前聽過粉絲說「夜市邊走邊吃，應該會瘦吧！」這也讓她決定揭露夜市食物「熱量王圖鑑」榜單，讓民眾知道逛完夜市品嘗美食之後，究竟還有多少熱量會堆積在小腹上。此外，這份榜單中更發現，油炸天王雞排，竟然在夜市小吃中熱量榜單上僅名列第三，上面甚至還有兩個主餐等級的王者傲視群雄。
夜市熱量王榜單前十名
牛肉麵（一碗）870 Kcal / 慢走249分鐘
涼麵（一盤）653 Kcal / 慢187走分鐘
珍珠奶茶（一杯）650 Kcal / 慢走186分鐘
雞排（一片）630Kcal / 慢走180分鐘
鹽酥雞（一份）600 Kcal / 慢走171分鐘
營養三明治（一份）585 Kcal / 慢走167分鐘
大腸包小腸（一份）582 Kcal / 慢走166分鐘
臭豆腐（一盤）565 Kcal / 慢走161分鐘
蚵仔煎（一盤）516 Kcal / 慢走147分鐘
米糕油飯（一碗）515 Kcal / 慢走147分鐘
除此之外，包含很多人愛吃的小點心雞蛋仔與地瓜球（8顆），一份熱量也分別高達390大卡、260大卡，也都是要慢走至少1個半小時才能消耗掉的熱量，因此逛一趟夜市下來，攝取的熱量絕對相當可觀。
對此，高敏敏也建議，若想要減低攝取熱量，無負擔的逛夜市，則可注意以下4大重點，「優先選烤物：避免裹滿麵粉的炸物 減少熱量的攝取」、「少吃加工食材：例如烤魷魚、烤玉米都是加工過程較少的食材」、「飲料選無糖：選無糖茶飲最好，避免再喝高糖分飲料」、「與親友分食：分擔熱量、增進感情」，就能吃到更多種美食，又讓身體更無負擔！