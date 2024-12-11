台北市一名男子向媒體投訴，指控每月花7萬5000元租下全新裝潢的40坪房，未料住進去後一家三口全身發癢、眼睛酸，還頭暈嘔吐，找廠商一驗才發現房子甲醛超標。新光醫院癌症化療中心主任賴泓誌指出，甲醛恐傷害肝腎及神經系統，甚至造成孕婦畸胎、流產，暴露在高濃度甲苯下1小時就會喪命。房產專家Sway提醒，買房最好選原始屋況，不要碰投資客裝潢得美美的房子，以免踩雷。
癌症醫師賴泓誌在節目《祝你健康》中表示，甲醛常見於黏著劑、接合劑及油漆等，因此很容易殘留在家具及裝潢中，甲醛容易揮發，溫度愈高愈容易釋放，「室溫35度釋放量是25度的1.97倍，而且要3到15年才能逸散」，初期會造成眼睛癢、容易喘，暴露久了對肝腎、神經系統傷害大，孕婦會畸胎、流產。
另一種常見的有害有機物質則是甲苯則常見於油漆、染料、無鉛汽油與強力膠等，濃度1800至2000ppm，恐在1小時內喪命。賴泓誌指出，甲苯主要傷害人體神經，會出現醉酒、頭暈及噁心，甚至昏迷情形。無毒教母譚敦慈也補充，有人刷油漆刷一刷會開始胡言亂語，就是甲苯中毒的表徵。
要怎麼避免住到恐怖毒屋？房產專家Sway提醒，買房要盡可能選原始屋況的房子，「看到窗框都白色油漆、電燈開關沾油漆」的就要小心，很可能就是無良投資客為省成本運用劣質油漆或廚具。他指出新成屋要多留意房間門、系統櫃及超耐磨木地板，可能暗藏危機，另外若買投資客放3到5年、沒住過的新房，若頻繁出現廉價芳香劑，可能是用來麻痺你的嗅覺，要特別小心。
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另一種常見的有害有機物質則是甲苯則常見於油漆、染料、無鉛汽油與強力膠等，濃度1800至2000ppm，恐在1小時內喪命。賴泓誌指出，甲苯主要傷害人體神經，會出現醉酒、頭暈及噁心，甚至昏迷情形。無毒教母譚敦慈也補充，有人刷油漆刷一刷會開始胡言亂語，就是甲苯中毒的表徵。
要怎麼避免住到恐怖毒屋？房產專家Sway提醒，買房要盡可能選原始屋況的房子，「看到窗框都白色油漆、電燈開關沾油漆」的就要小心，很可能就是無良投資客為省成本運用劣質油漆或廚具。他指出新成屋要多留意房間門、系統櫃及超耐磨木地板，可能暗藏危機，另外若買投資客放3到5年、沒住過的新房，若頻繁出現廉價芳香劑，可能是用來麻痺你的嗅覺，要特別小心。