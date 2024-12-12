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▲珍煮丹外送泰泰鮮奶茶、復刻紅韻仙草「買一送一」。（圖／記者蕭涵云攝）

▲萬波島嶼紅茶「加12元多一杯」。（圖／翻攝自萬波島嶼紅茶FB）

▲CoCo都可冬至12月「2大外送買一送一」喝到明年。（圖／翻攝自CoCo都可粉專）

雙12「買一送一」8大手搖飲料優惠！爽喝珍煮丹、清心福全、鶴茶樓、麻古茶坊、CoCo都可、康青龍、樂法都半價，萬波島嶼紅茶「加12元多一杯」，超划算解渴好康一次整理告訴你。珍煮丹雙12手搖飲料買一送一！即日起至12月17日，外送平台Uber Eats開喝泰泰鮮奶茶、復刻紅韻仙草都「買一送一」。提醒大家，優惠活動以APP畫面標示參加分店、指定品項為準。清心福全即日起至12月17日，Uber Eats外送開喝「2大手搖飲料買一送一」，「雙凍奶烏」以烏龍茶佐搭配嚴選奶精，一口氣放入茉綠茶凍、仙草凍2款配料；「雙倍茶凍奶綠」則是用濃醇奶綠搭配雙份茉莉香綠茶凍，冬日開喝國人最愛的奶茶還有滿滿配料，滿足咀嚼控。提醒大家，優惠活動以APP畫面標示參加分店、指定品項為準，數量有限、售完為止。鶴茶樓即日起至12月17日，外送平台Uber Eats專屬Uber One會員優惠，點得到蓋式芝麻糊凍奶茶、桂圓翡翠「買一送一」。提醒大家，優惠活動以APP畫面標示參加分店、指定品項為準，數量有限、售完為止。麻古茶坊雙12大放送，今12月12日至12月14日連續3天，全台門市每日10:00-20:00限定10小時，開喝大杯「翡翠柳橙買一送一」，嚴選冬季新鮮柳橙現切現榨，再搭配翡翠綠茶的清爽滋味好解渴。提醒大家，每人限購2組。萬波島嶼紅茶雙12優惠來了！星級紅茶「加12元多一杯」，12月12日凡現場購買一杯紅蘋島嶼(L)，即可以12元加購一杯島嶼紅茶(L)。提醒大家，每人限購2組，飲品糖冰皆可調整；島嶼紅茶北部原價35元，中南部原價30元，營業時間依各門市公告為主，每日限量50組，送完為止；不適用於外送、預訂或外帶平台及台南三井店。CoCo都可12月開喝2大外送「買一送一」，優惠從雙12、冬至一路喝到明年，即日起至2025年1月7日，外送小湯圓奶茶(L)、莓莓派對(L)「買一送一」優惠；則是即日起至2025年1月5日，開喝CoCo都可QQ奶茶(L)、日式焙茶(L)「買一送一」。提醒大家，優惠適用於配合外送服務之門市，部分門市不參與，詳見平台供應品項；商品數量有限，售完為止。康青龍即日起至12月17日，Uber Eats外送平台限定藍星晶球（升級鮮奶）、御香鐵觀音、御香烏龍綠茶「買一送一」。提醒大家，優惠活動以APP畫面標示參加分店、指定品項為準，數量有限、售完為止。迎接雙12，樂法即日起至12月17日，Uber Eats外送點得到「3大手搖飲料買一送一」，包括「蘋果蜂蜜綠茶」、「林華泰鐵觀音」、「多多綠茶」都現喝半價。提醒大家，優惠活動以APP畫面標示參加分店、指定品項為準。