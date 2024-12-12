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▲譚艾珍承認被騙，自嘲是無知的阿嬤。（圖／譚艾珍FB）

▲歐陽靖感謝警察第一時間的攔下，媽媽才沒傻傻再次匯款。（圖／歐陽靖FB）

譚艾珍深夜透露被詐騙，她的女兒歐陽靖今（12）日發文表示母親被騙的金額「數目不小」，不敢相信媽媽居然會上當，感謝警察在關鍵時刻攔截，否則後果不堪設想。母女倆透過經紀人回覆《NOWnews今日新聞》，坦言不想占用媒體版面談論私事，只是想借用自身的影響力發文，讓更多人小心防範詐騙手法，未來也會在社群媒體公開詐騙集團騙人的詳細過程，譚艾珍還展現高EQ，說對方演技一流「根本可以得金馬獎」。譚艾珍透過經紀人表示：「感恩記者們的關心！我不想像名人一樣借用媒體的報導！我是用很一般老百姓的方式，示範用臉書來分段慢慢分享。主要是鼓勵受害者不要把痛苦憋在心裏，能勇敢說出來才能真正得到釋放。親身經歷是最好的宣導，可以給大家提醒防範。更希望大家不要再歧視嘲諷被害人無知。因為詐騙手法已經是想像不到的專業。連我都被詐騙讓大家很驚訝吧！因為過程中學到很多知識很值得分享提醒大家。」雖然歐陽靖已經在臉書公開媽媽被詐騙的經過，但譚艾珍表示之後會在臉書公開更詳細的過程，「希望大家除了注意詐騙，更可以關注受害者們的心情與困境，感謝。」話說完她也展現高EQ，稱讚詐騙集團的演技一流，「他們真的可以得金馬獎！從製作、編劇、導演、演員都是超級專業！千萬不要小看詐騙集團，我只能說實在太厲害了」。歐陽靖知道媽媽被騙的金額「數目不小」，但心疼大於生氣，能懂譚艾珍想幫助人的心情，試著站在長輩的角度去理解，問及詳細數字，對方依舊未透露實際金額。譚艾珍發聲被詐騙全文此查閱。歐陽靖還原媽媽被騙過程此查閱。