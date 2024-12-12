70歲資深女星譚艾珍遭詐騙集團以「配合辦案」為由，騙走98萬元，讓女兒歐陽靖感到自責落淚，希望能藉此發揮影響力，減少受害者。台灣詐騙猖獗，根據警政署「打詐儀錶板」統計資料顯示，今（12）全台共受理619件詐騙案、損失金額高達4億5779萬元。《NOWnews》整理5大詐欺手法、詐騙案最多、損失金額最高的縣市，一文快速搞懂，不再上當。
🟡 最多人受害！5大詐欺手法公開
📍假投資詐騙
◾詐騙話術解析
1、在社群媒體刊登假投資廣告。
2、假專員誘騙在假投資平台註冊與儲值。
3、假投資平台營造小額獲利假象，並操作獲利數字，來吸引更多資金投入。
4、拒絕出金，否則要支付保證金。
◾防詐小撇步
1、任何聲稱「保證獲利」的投資，一定都是詐騙！
2、投資，又要繳交保證金，絕對是詐騙!
3、切勿輕信陌生人推薦的投資網站或要求購買虛擬貨幣的指示。
📍網路購物詐騙
◾詐騙話術解析
1、在拍賣購物平台刊登低價商品廣告。
2、謊稱繞過交易平台可享更多優惠，誘使匯款。
3、取得匯款後，發送仿冒商品或直接失聯。
◾防詐小撇步
1、要求跳過拍賣購物平台付款交易的，一定是詐騙！
2、網路交易，應堅持使用合法平台交易，才有保障！
📍假買家騙賣家詐騙
◾詐騙話術解析
1、假買家在社群媒體表現對特定商品的興趣，並要求在7-11 賣貨便交易。
2、謊稱7-11 賣貨便帳戶問題，主動提供假客服連結。
3、假客服謊稱辦理金流認證，誘使在網銀或ATM上輸入銀行帳號、密碼及其他驗證資訊，導致匯款。
◾防詐小撇步
1、網路交易，卻要操作網銀或ATM，一定是詐騙。
2、不要點擊陌生人提供的客服連結。
3、欲聯繫交易平台客服，應使用平台官網上的客服資訊。
📍假中獎通知詐騙
◾詐騙話術解析
1、利用社群媒體發布假的免費抽獎活動，引誘填寫資料。
2、假客服假稱中獎，但獎金「交易失敗」，需要繳交「手續費」，並保證退回獎金及匯款。
3、多次要求匯款，解鎖獎金。
◾防詐小撇步
1、莫名其妙的免費抽獎，又涉及手續費或要求轉帳，一定是詐騙。
2、不要輕信中獎通知或客服指示匯款。
📍假交友（徵婚詐財）詐騙
◾詐騙話術解析
1、網路交友，見都沒見過，卻要匯款，一定是詐騙！
2、網路交友，絕對不要匯款。
◾防詐小撇步
1、利用交友軟體、社群媒體建立虛假親密關係。
2、假朋友謊稱家人住院急需看護費，要求匯款至特定帳號。
3、假朋友持續編造理由，要求支付醫療費。
🟡 哪個縣市詐騙案件最多？受損金額最高？
「打詐儀錶板」11月統計資料顯示，全台11月共受理1萬8204件詐騙案、財產損失金額高達126億7594.7萬元，和10月相較，件數略微增加54件，受損金額增加5億9633.3萬元，增幅5%。從縣市別來看，受理件數增加最多的是台中市、增幅5%，而財損增加最多的則是新竹縣，暴增了6億1643萬元、增幅165%。
進一步來看，人口數突破400萬的新北市件數及受損金額都最多，11月共發生3141件詐騙、受損金額22億7460.9萬元，其次為台中市2738件、受損15億7413.8萬元。台北市詐騙件數1961件排第五，但財損金額高達18億9122萬元，受損金額高居第二位。
不過，若推算「每十萬人」詐欺受理及財損金額來看，件數最多的是新竹市，每十萬人受理103.84件，受損金額最高是新竹縣，每十萬人受損1億6723.3萬元。
資料來源：打詐儀錶板
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📍假投資詐騙
◾詐騙話術解析
1、在社群媒體刊登假投資廣告。
2、假專員誘騙在假投資平台註冊與儲值。
3、假投資平台營造小額獲利假象，並操作獲利數字，來吸引更多資金投入。
4、拒絕出金，否則要支付保證金。
◾防詐小撇步
1、任何聲稱「保證獲利」的投資，一定都是詐騙！
2、投資，又要繳交保證金，絕對是詐騙!
3、切勿輕信陌生人推薦的投資網站或要求購買虛擬貨幣的指示。
📍網路購物詐騙
◾詐騙話術解析
1、在拍賣購物平台刊登低價商品廣告。
2、謊稱繞過交易平台可享更多優惠，誘使匯款。
3、取得匯款後，發送仿冒商品或直接失聯。
◾防詐小撇步
1、要求跳過拍賣購物平台付款交易的，一定是詐騙！
2、網路交易，應堅持使用合法平台交易，才有保障！
📍假買家騙賣家詐騙
◾詐騙話術解析
1、假買家在社群媒體表現對特定商品的興趣，並要求在7-11 賣貨便交易。
2、謊稱7-11 賣貨便帳戶問題，主動提供假客服連結。
3、假客服謊稱辦理金流認證，誘使在網銀或ATM上輸入銀行帳號、密碼及其他驗證資訊，導致匯款。
◾防詐小撇步
1、網路交易，卻要操作網銀或ATM，一定是詐騙。
2、不要點擊陌生人提供的客服連結。
3、欲聯繫交易平台客服，應使用平台官網上的客服資訊。
📍假中獎通知詐騙
◾詐騙話術解析
1、利用社群媒體發布假的免費抽獎活動，引誘填寫資料。
2、假客服假稱中獎，但獎金「交易失敗」，需要繳交「手續費」，並保證退回獎金及匯款。
3、多次要求匯款，解鎖獎金。
◾防詐小撇步
1、莫名其妙的免費抽獎，又涉及手續費或要求轉帳，一定是詐騙。
2、不要輕信中獎通知或客服指示匯款。
📍假交友（徵婚詐財）詐騙
◾詐騙話術解析
1、網路交友，見都沒見過，卻要匯款，一定是詐騙！
2、網路交友，絕對不要匯款。
◾防詐小撇步
1、利用交友軟體、社群媒體建立虛假親密關係。
2、假朋友謊稱家人住院急需看護費，要求匯款至特定帳號。
3、假朋友持續編造理由，要求支付醫療費。
🟡 哪個縣市詐騙案件最多？受損金額最高？
「打詐儀錶板」11月統計資料顯示，全台11月共受理1萬8204件詐騙案、財產損失金額高達126億7594.7萬元，和10月相較，件數略微增加54件，受損金額增加5億9633.3萬元，增幅5%。從縣市別來看，受理件數增加最多的是台中市、增幅5%，而財損增加最多的則是新竹縣，暴增了6億1643萬元、增幅165%。
進一步來看，人口數突破400萬的新北市件數及受損金額都最多，11月共發生3141件詐騙、受損金額22億7460.9萬元，其次為台中市2738件、受損15億7413.8萬元。台北市詐騙件數1961件排第五，但財損金額高達18億9122萬元，受損金額高居第二位。
不過，若推算「每十萬人」詐欺受理及財損金額來看，件數最多的是新竹市，每十萬人受理103.84件，受損金額最高是新竹縣，每十萬人受損1億6723.3萬元。
資料來源：打詐儀錶板