2024新北耶誕城活動，眾所期待的「魔幻巨星耶誕演唱會」將在12月14日及15日周末登場，演出卡司有「韓國碧昂絲」SISTAR孝琳、Energy、男團Ozone及告五人重磅壓軸。《NOWnews》整理新北耶誕城完整交通攻略，開車騎車要停哪？板橋停車場資訊，及附近的湳雅夜市怎麼去一次看。
🟡 2024新北耶誕城活動資訊
◾時間：2024/11/15 - 2025/1/1
◾主燈秀時間：每天17:30 - 23:00，每整點、半點1次，22:00後為無聲版
◾周邊點燈時間：每天17:30 - 23:00
◾活動地點：新北市市民廣場、板橋車站站前廣場、萬坪公園及府中廣場
🟡 魔幻巨星耶誕演唱會
◾時間：12/14 - 12/15 18:00 - 22:00
◾主持人：陳漢典、Sandra
◾表演卡司：ISTAR孝琳、Energy、Ozone、告五人等
◾地點：新北市市民廣場
🟡 新北耶誕城周邊停車場收費資訊
◾板橋車站地下停車場 縣民大道二段7號
汽車平日每小時 40 元、假日 40 元，當日最高上限 300 元，跨日另計。機車臨停每小時 10元，當日最高上限 70 元，跨日另計
◾新北市市民廣場地下停車場 縣民大道二段22號
平日每小時 30 元，例假日每小時 40 元無上限
◾麗寶百貨廣場地下停車場 縣民大道二段3號
平日每小時 30 元、假日每小時 60 元
◾誠品新板店停車場 縣民大道二段66號
每半小時 60 元，平日當天最高 220 元，假日無最高上限
◾百揚大樓停車場 縣民大道二段22號
汽車平日每小時 20 元、假日每小時 30
◾Mega City 板橋大遠百停車場 新站路28號
不分平假日每小時 60 元
◾板橋遠東中山店停車場 中山路一段152號
不分平假日每小時 60 元
◾板橋怡寶大樓停車場 重慶路2號
每小時 50 元
◾府後立體停車場 府中路32號
汽車每小時 30 元，機車每小時 10 元
◾民權立體停車場 民權路89號
每小時 30 元
🟡 新北耶誕城大眾運輸 捷運、台鐵、高鐵、公車
◾捷運
捷運板南線／板橋站」2 號出口、3A 出口（由地下道前往市府），或「捷運環狀線／板橋站」4 號出口（縣民大道），車站地板皆有指標
◾高鐵／火車
搭乘至板橋車站下車，車站地板皆有指標
◾公車
周邊公車站點為「新北市政府（新府路）」、「新北市政府（中山路）」及「新北板橋公車站」
🟡 湳雅夜市地址、營業時間、必吃美食、停車收費資訊
◾營業時間：周一至周日 17:00 - 00:00
◾地點：新北市板橋區南雅東路
◾必吃美食：板橋小籠包
板橋王記好吃麻油雞
千尋味重慶酸辣粉
蚵仔之家
巨無霸懷念潤餅捲
胖老闆旗魚黑輪
野原湳雅胡椒餅
◾大眾運輸：搭乘捷運板南線至府中站下車，於出口1出站後直行縣民大道，至南雅東路右轉即可抵達
◾周邊停車場：TIMES板橋南雅夜市($25 / 30 分鐘)，距離 117 公尺
宏達板橋南雅($60 / 累進)，距離 131 公尺
中央大樓停車場($30 / 30 分鐘)，距離 275 公尺
中央大樓停車場($80 / 小時)，距離 281 公尺
府中立體停車場($20 / 小時)，距離 345 公尺
資料來源：2024新北耶誕城官網
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◾時間：2024/11/15 - 2025/1/1
◾主燈秀時間：每天17:30 - 23:00，每整點、半點1次，22:00後為無聲版
◾周邊點燈時間：每天17:30 - 23:00
◾活動地點：新北市市民廣場、板橋車站站前廣場、萬坪公園及府中廣場
🟡 魔幻巨星耶誕演唱會
◾時間：12/14 - 12/15 18:00 - 22:00
◾主持人：陳漢典、Sandra
◾表演卡司：ISTAR孝琳、Energy、Ozone、告五人等
◾地點：新北市市民廣場
🟡 新北耶誕城周邊停車場收費資訊
◾板橋車站地下停車場 縣民大道二段7號
汽車平日每小時 40 元、假日 40 元，當日最高上限 300 元，跨日另計。機車臨停每小時 10元，當日最高上限 70 元，跨日另計
◾新北市市民廣場地下停車場 縣民大道二段22號
平日每小時 30 元，例假日每小時 40 元無上限
◾麗寶百貨廣場地下停車場 縣民大道二段3號
平日每小時 30 元、假日每小時 60 元
◾誠品新板店停車場 縣民大道二段66號
每半小時 60 元，平日當天最高 220 元，假日無最高上限
◾百揚大樓停車場 縣民大道二段22號
汽車平日每小時 20 元、假日每小時 30
◾Mega City 板橋大遠百停車場 新站路28號
不分平假日每小時 60 元
◾板橋遠東中山店停車場 中山路一段152號
不分平假日每小時 60 元
◾板橋怡寶大樓停車場 重慶路2號
每小時 50 元
◾府後立體停車場 府中路32號
汽車每小時 30 元，機車每小時 10 元
◾民權立體停車場 民權路89號
每小時 30 元
🟡 新北耶誕城大眾運輸 捷運、台鐵、高鐵、公車
◾捷運
捷運板南線／板橋站」2 號出口、3A 出口（由地下道前往市府），或「捷運環狀線／板橋站」4 號出口（縣民大道），車站地板皆有指標
◾高鐵／火車
搭乘至板橋車站下車，車站地板皆有指標
◾公車
周邊公車站點為「新北市政府（新府路）」、「新北市政府（中山路）」及「新北板橋公車站」
🟡 湳雅夜市地址、營業時間、必吃美食、停車收費資訊
◾營業時間：周一至周日 17:00 - 00:00
◾地點：新北市板橋區南雅東路
◾必吃美食：板橋小籠包
板橋王記好吃麻油雞
千尋味重慶酸辣粉
蚵仔之家
巨無霸懷念潤餅捲
胖老闆旗魚黑輪
野原湳雅胡椒餅
◾大眾運輸：搭乘捷運板南線至府中站下車，於出口1出站後直行縣民大道，至南雅東路右轉即可抵達
◾周邊停車場：TIMES板橋南雅夜市($25 / 30 分鐘)，距離 117 公尺
宏達板橋南雅($60 / 累進)，距離 131 公尺
中央大樓停車場($30 / 30 分鐘)，距離 275 公尺
中央大樓停車場($80 / 小時)，距離 281 公尺
府中立體停車場($20 / 小時)，距離 345 公尺
資料來源：2024新北耶誕城官網