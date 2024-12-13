冷氣團來襲，電暖器準備好了嗎？台灣在地品牌禾聯HERAN是不少人買電暖器的首選之一，其實台灣除了禾聯以外，艾美特、旺德及黑設等品牌口碑都不錯。《NOWnews》整理禾聯等6大品牌推薦電暖器，部分機型方便攜帶、功率在600瓦內，帶去露營也可以，不知道怎麼選合適電暖器的朋友，也可參考選購指南，暖暖過冬。
🟡 電暖器該怎麼選？葉片、陶瓷還是對流式？
電暖器根據不同的加熱方式，可分為陶瓷、葉片、鹵素及對流式等，建議依使用空間大小及特性來挑選。
◾葉片式電暖器：適合客廳
怡和家電強老闆分享，葉片式從開機到有暖房效果時間較久，但為自然升溫，不會消耗室內氧氣，適合客廳等大坪數空間使用。葉片式電暖器功率在750至1500瓦，每小時耗電量約0.75至1.5度。
◾陶瓷式電暖器：適合3-5坪空間
強老闆指出，陶瓷型電暖器 透過陶瓷板產生熱能，風扇送出熱風，加熱速度快，且體積小不占空間，即開即熱，但相對容易造成空氣乾燥，使用時可放杯水，同時也要注意通風。而陶瓷式電暖器功率在500至1200瓦，每小時耗電量約0.5到1.2度，是三類電暖器中最省電的。
◾對流式電暖器：適合浴室廁所
對流式電暖器通常採可壁掛設計，優點是防水、安靜、不耗氧、加熱快，選購時要注意防水等級。對流式電暖器功率在500至2300瓦，每小時耗電量約0.5到2.3度，是三類電暖器中最耗電的。
🟡 電暖器6大品牌推薦
◾禾聯 陶瓷式電暖器 HPH-12EF010
直立式設計，具傾倒斷電、過熱斷保護機制，即開即熱，3秒暖風吹拂不用等，左右各45度廣角擺頭設計，出風口表面為防燙植絨，9小時預定開關機。額定消耗功率1200瓦。原價2890元，特力屋現正特價2490元。
◾AIRMATE艾美特 人體感知陶瓷電暖器 HP080M
台灣品牌AIRMATE艾美特新一代的電暖器可智能感知人體行動，感知距離約2公尺，自動啟動或關閉電源，環保使用不耗電！可隨空間直立或橫放使用，三段定時，8小時強制關機使用好安心。額定消耗功率800瓦。原價2980元、HANDS現省1000元，特價1980元。
◾THOMSON 直立式石墨烯暖風機 TM-SAW37F
法國品牌THOMSON電暖機採用導熱性極佳的石墨烯+PTC發熱，即開即暖。輕巧薄美型設計，搭配居家空間方便移動使用。70度廣角送風，搭配四檔模式調節，採防火PP外殼材質使用好安心。額定消耗功率600至1200瓦。原價2290元、HANDS特價1990元。
◾Wonder旺德 復古風陶瓷電暖器 WH-W25F
台灣品牌Wonder電暖器，採自動恆溫、省電的PTC環保加熱器，復古風格造型，最大可調整旋轉角度達100度。具過熱斷電安全機制，進風口濾網設計可過濾灰塵潔淨空氣。額定消耗功率400瓦，帶去露營不怕跳電。原價1290元、HANDS特價888元。momo購物網保暖搶先購94折，12/16前優惠價834元。
◾BLACK GEARS黑設 微型低功率電暖器 HT-9 TRIO
台灣品牌BLACK GEARS黑設微型低功率電暖器在露營圈很受歡迎，可吊掛設計，具電子式水平防傾倒功能，4段功率4檔切換，可拆式網罩搭配活性碳防塵濾網，營帳內使用靈活。額定消耗功率260至560瓦，帶去露營不怕跳電。市售價1990元，momo購物網促銷價990元，保暖搶先購94折，12/16前優惠價921元。
◾sOlac人體感應陶瓷電暖器 SNP-K01
來自西班牙小家電品牌sOlac設計的風格電暖器，加置活性碳濾網去除環境異味。貼心設計人體感應模式45度大範圍感測，一米內智能感知，感應無人即停止運轉超環保，具過熱保護，傾倒時自動關機安全機制。額定消耗功率401至600瓦，帶去露營不怕跳電。原價1680元、HANDS特價1280元（限店販售）。
資料來源：HANDS台隆手創館、特力屋
我是廣告 請繼續往下閱讀
電暖器根據不同的加熱方式，可分為陶瓷、葉片、鹵素及對流式等，建議依使用空間大小及特性來挑選。
◾葉片式電暖器：適合客廳
怡和家電強老闆分享，葉片式從開機到有暖房效果時間較久，但為自然升溫，不會消耗室內氧氣，適合客廳等大坪數空間使用。葉片式電暖器功率在750至1500瓦，每小時耗電量約0.75至1.5度。
◾陶瓷式電暖器：適合3-5坪空間
強老闆指出，陶瓷型電暖器 透過陶瓷板產生熱能，風扇送出熱風，加熱速度快，且體積小不占空間，即開即熱，但相對容易造成空氣乾燥，使用時可放杯水，同時也要注意通風。而陶瓷式電暖器功率在500至1200瓦，每小時耗電量約0.5到1.2度，是三類電暖器中最省電的。
◾對流式電暖器：適合浴室廁所
對流式電暖器通常採可壁掛設計，優點是防水、安靜、不耗氧、加熱快，選購時要注意防水等級。對流式電暖器功率在500至2300瓦，每小時耗電量約0.5到2.3度，是三類電暖器中最耗電的。
🟡 電暖器6大品牌推薦
◾禾聯 陶瓷式電暖器 HPH-12EF010
直立式設計，具傾倒斷電、過熱斷保護機制，即開即熱，3秒暖風吹拂不用等，左右各45度廣角擺頭設計，出風口表面為防燙植絨，9小時預定開關機。額定消耗功率1200瓦。原價2890元，特力屋現正特價2490元。
◾AIRMATE艾美特 人體感知陶瓷電暖器 HP080M
台灣品牌AIRMATE艾美特新一代的電暖器可智能感知人體行動，感知距離約2公尺，自動啟動或關閉電源，環保使用不耗電！可隨空間直立或橫放使用，三段定時，8小時強制關機使用好安心。額定消耗功率800瓦。原價2980元、HANDS現省1000元，特價1980元。
◾THOMSON 直立式石墨烯暖風機 TM-SAW37F
法國品牌THOMSON電暖機採用導熱性極佳的石墨烯+PTC發熱，即開即暖。輕巧薄美型設計，搭配居家空間方便移動使用。70度廣角送風，搭配四檔模式調節，採防火PP外殼材質使用好安心。額定消耗功率600至1200瓦。原價2290元、HANDS特價1990元。
◾Wonder旺德 復古風陶瓷電暖器 WH-W25F
台灣品牌Wonder電暖器，採自動恆溫、省電的PTC環保加熱器，復古風格造型，最大可調整旋轉角度達100度。具過熱斷電安全機制，進風口濾網設計可過濾灰塵潔淨空氣。額定消耗功率400瓦，帶去露營不怕跳電。原價1290元、HANDS特價888元。momo購物網保暖搶先購94折，12/16前優惠價834元。
◾BLACK GEARS黑設 微型低功率電暖器 HT-9 TRIO
台灣品牌BLACK GEARS黑設微型低功率電暖器在露營圈很受歡迎，可吊掛設計，具電子式水平防傾倒功能，4段功率4檔切換，可拆式網罩搭配活性碳防塵濾網，營帳內使用靈活。額定消耗功率260至560瓦，帶去露營不怕跳電。市售價1990元，momo購物網促銷價990元，保暖搶先購94折，12/16前優惠價921元。
◾sOlac人體感應陶瓷電暖器 SNP-K01
來自西班牙小家電品牌sOlac設計的風格電暖器，加置活性碳濾網去除環境異味。貼心設計人體感應模式45度大範圍感測，一米內智能感知，感應無人即停止運轉超環保，具過熱保護，傾倒時自動關機安全機制。額定消耗功率401至600瓦，帶去露營不怕跳電。原價1680元、HANDS特價1280元（限店販售）。
資料來源：HANDS台隆手創館、特力屋