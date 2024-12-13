70歲藝人譚艾珍遭詐騙集團捲走98萬元，警方表示她被發現當下，手上還拿著110萬尾款，差點又交出去。譚艾珍昨（12）日承認此事後，她也決定跟大家分享詳細的遭詐過程，晚間10點多譚艾珍再度於臉書發文，提到自己是被協助辦案的手法蒙騙，對方用假的165專線打給她，讓她傻傻上當，直言現在再看到165的號碼：「心裏還是有受到影響」。
譚艾珍深夜詳述遭詐過程！假165、假警官手法曝光
譚艾珍遭詐數目不小，為防再有跟她一樣的老年人上當，她昨日深夜又於臉書發文，分享詐騙集團拐騙她的詳細手法。譚艾珍說自己8月時，接到一通自稱是戶政事務所人員的來電，告知她有人帶著她的身分證影本及委託書，謊稱她在住院，要幫她申請戶口等資料。
譚艾珍當下就說那個人一定是詐騙，自己沒有住院人在台南家中，要戶政事務所的人報警；之後譚艾珍就接到165反詐中心的來電，要她配合調查，但其實這個李姓員警也是詐騙集團的人。
假警官告訴譚艾珍，她的身分證資料還涉及一樁販毒洗錢詐騙案，要求加譚艾珍的LINE以便傳送相關資料調查，譚艾珍不疑有他照做；假警官又進一步設局，表示地檢署有寄傳票給她，但地址是台北市松山區，還有收件人蓋了她名字的印章，讓譚艾珍澈底慌了。
假警官還佯裝好心告訴譚艾珍，說詐騙集團安排太縝密了，連這些部分都已經先佈局了，叫她不用緊張，因為她是主動報案可以向檢察官要求分案調查，說這樣偵查速度會比較快。後來譚艾珍的電話又被轉給一位假的地檢署書記官及檢察官，讓譚艾珍無奈地說：「此時又用進入另外一段『詐騙成長教育』⋯原來這種是老梗了，但是單純生活的我們完全沒有看過任何這種資訊」。
譚艾珍曝「詐騙老戲碼」！一堆人有感：我也有接到
譚艾珍說她後來才知道，「因為投資詐騙太多了，大家聚焦在網路投資防範。詐騙集團又重啟『重大刑案』檢察官老戲碼」，她就這樣一步步被誘導，還以為自己是配合辦案，傻傻付錢。不少網友看了譚艾珍的分享也紛紛留言，「我也有接到這一套劇本的電話」、「這則内容全部跟我爸爸發生被詐騙的事情快一模一樣，但是爸爸是被詐騙了快一甲地」、「詐騙真的很可怕，很多人都是要半脅迫或強押他們去警察局才知道自己受騙，要不然永遠都不知道自己被騙」。
譚艾珍的女兒歐陽靖昨日則發文透露，自己聽到媽媽遭詐的數目直接飆淚，「因為我知道媽媽賺錢不容易，一路走來看她省吃儉用地過日子，平價衣服洗到爛掉都捨不得買新的…每天吃50元的素食便當，存下來的錢就拿去濟貧跟國際賑災...我媽媽70歲了，現在終於知道這個世界上有壞人。」母女二人顯然都沒想過會碰到如此情況，被捲走的財產恐怕難追回了。
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譚艾珍遭詐數目不小，為防再有跟她一樣的老年人上當，她昨日深夜又於臉書發文，分享詐騙集團拐騙她的詳細手法。譚艾珍說自己8月時，接到一通自稱是戶政事務所人員的來電，告知她有人帶著她的身分證影本及委託書，謊稱她在住院，要幫她申請戶口等資料。
譚艾珍當下就說那個人一定是詐騙，自己沒有住院人在台南家中，要戶政事務所的人報警；之後譚艾珍就接到165反詐中心的來電，要她配合調查，但其實這個李姓員警也是詐騙集團的人。
假警官告訴譚艾珍，她的身分證資料還涉及一樁販毒洗錢詐騙案，要求加譚艾珍的LINE以便傳送相關資料調查，譚艾珍不疑有他照做；假警官又進一步設局，表示地檢署有寄傳票給她，但地址是台北市松山區，還有收件人蓋了她名字的印章，讓譚艾珍澈底慌了。
假警官還佯裝好心告訴譚艾珍，說詐騙集團安排太縝密了，連這些部分都已經先佈局了，叫她不用緊張，因為她是主動報案可以向檢察官要求分案調查，說這樣偵查速度會比較快。後來譚艾珍的電話又被轉給一位假的地檢署書記官及檢察官，讓譚艾珍無奈地說：「此時又用進入另外一段『詐騙成長教育』⋯原來這種是老梗了，但是單純生活的我們完全沒有看過任何這種資訊」。
譚艾珍曝「詐騙老戲碼」！一堆人有感：我也有接到
譚艾珍說她後來才知道，「因為投資詐騙太多了，大家聚焦在網路投資防範。詐騙集團又重啟『重大刑案』檢察官老戲碼」，她就這樣一步步被誘導，還以為自己是配合辦案，傻傻付錢。不少網友看了譚艾珍的分享也紛紛留言，「我也有接到這一套劇本的電話」、「這則内容全部跟我爸爸發生被詐騙的事情快一模一樣，但是爸爸是被詐騙了快一甲地」、「詐騙真的很可怕，很多人都是要半脅迫或強押他們去警察局才知道自己受騙，要不然永遠都不知道自己被騙」。
譚艾珍的女兒歐陽靖昨日則發文透露，自己聽到媽媽遭詐的數目直接飆淚，「因為我知道媽媽賺錢不容易，一路走來看她省吃儉用地過日子，平價衣服洗到爛掉都捨不得買新的…每天吃50元的素食便當，存下來的錢就拿去濟貧跟國際賑災...我媽媽70歲了，現在終於知道這個世界上有壞人。」母女二人顯然都沒想過會碰到如此情況，被捲走的財產恐怕難追回了。