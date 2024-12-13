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▲13號黑色星期五傳說與基督教「最後晚餐」有關。圖為巴黎奧運開幕式上一段變裝皇后疑似模仿的最後的晚餐橋段，引發歐美社會議論，開幕式藝術總監則稱，這是眾神的饗宴。（圖／翻攝自@DrEliDavidＸ）

▲巴黎恐怖攻擊後，法國空軍飆風戰機準備升空空襲敘利亞伊斯蘭國分子。（圖／法國國防部）

今天12月13日剛好是星期五，正是對西方人來說惡名昭彰的「13號黑色星期五」（英文Friday 13th），就像台灣人不喜歡數字4一樣，西方人討厭數字13，歷史上也有不少大災難就發生在13號星期五這天。《NOWnews》整理傳說由來、歷史大災難及出現頻率一次看。13號黑色星期五（或稱黑色星期五）源於西方的宗教信仰，傳說耶穌在「最後的晚餐」被猶大出賣，而猶大正好是第13位客人，耶穌也是在星期五被釘上十字架。，兩者的結合令人相信當天會發生不幸的事情。與13號星期五有關最早的紀錄，是歷史上的聖殿騎士團在1307年10月13日遭到屠殺的事件，當日上午法國國王腓力四世下令逮捕並屠殺境內所有的聖殿騎士團成員，而這天正好同時是13日與星期五。2015年11月13日清晨，法國巴黎及聖但尼發生連續恐怖攻擊事件，造成來自26個國家的130人死亡、近500人受重傷，其中巴黎的巴塔克蘭劇院發生恐怖分子挾持觀眾事件，造成89人死亡，7名襲擊者拒捕並以炸彈自殺，是二戰後法國發生的最嚴重襲擊事件。2012年1月13日，義大利籍郵輪「歌詩達協和號」搭載4232名乘客出航，卻在黑色星期五於義大利海岸沉沒，造成32人死亡。船長斯凱蒂諾最終因過失殺人罪被判處16年監禁。事故是二戰以來的最大海難。1972年10月13日，一架載著烏拉圭橄欖球隊等45人的烏拉圭空軍571號班機，從烏拉圭蒙得維的亞（Montevideo）飛往智利聖地亞哥（San Diego），途中遇上亂流撞山，機身斷為兩截，16名倖存者等了2個多月才獲救，不得不吃其他乘客遺體生存，事件後來被改編成電影《我們要活著回去》（Alive）。1970年11月13日，熱帶氣旋波拉（Bhola Cyclone）毀滅性地襲擊孟加拉，死亡人數估計在15萬至55萬人之間，是目前為止，最致命的熱帶氣旋及最致命的自然災害之一，該事件也引爆了孟加拉國解放戰爭，最終孟加拉脫離巴基斯坦獨立。事實上，要剛好滿足13號又是星期五的機率不高，因此13號黑色星期五並不常見，每年約出現2次左右，不過2025年只有1次，但2026年就會出現3次。雖然科學家都認為13號黑色星期五是無稽之談，但還是有不少人相信。