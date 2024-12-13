66歲的資深媒體人陳文茜近年飽受疾病所苦，日前透露肺腺癌復發，未料12日再爆噩耗，自曝經切片後發現不是肺腺癌，竟是「更惡的黑色素癌」，已第4期並擴散到多個器官。被譽為「癌界惡霸」的黑色素癌是什麼？《NOWnews》整理黑色素癌成因、死亡率等重點，醫師提醒身上突出現「5種痣」要小心！（文中有黑色素癌患部照，請慎入）
🟡 黑色素癌是什麼？為什麼會得黑色素癌？
台灣癌症基金會指出，惡性黑色素癌（Melanoma）或稱黑色素瘤是亞洲第三常見皮膚惡性腫瘤，但惡性度最高，前兩常見皮膚癌為基底細胞癌、鱗狀細胞癌。
惡性黑色素癌臨床上依其發生情形分4類型，包括惡性曬斑型、表淺擴散型、節節型、肢端型。東方人好發在手指尖或是腳掌，例如手指、腳趾、手掌、腳掌等，稱為肢端型黑色素癌（acral lentiginous type of melanoma）。但也有可能會出現在身體的其他地方，包含臉部以及黏膜處。通常會轉移、擴散到其他組織或器官而致命。
皮膚癌症基金會指出，英國的一項研究發現，約 86% 的黑色素瘤可歸因於暴露於太陽的紫外線 (UV) 輻射。平均而言，如果一個人曬傷次數超過五次，罹患黑色素瘤的風險就會增加一倍。
🟡 黑色素癌死亡率高嗎？可以活多久？
台北榮總皮膚部主治醫師陳長齡曾在惡性黑色素癌衛教文中表示，惡性黑色素癌是所有皮膚癌中死亡率最高的，通常被發現時已是末期，不易根治。
皮膚癌症基金會指出，對於所有階段的黑色素瘤，美國的平均五年存活率為 94%。黑色素瘤患者的估計五年存活率，剛被檢測到的早期存活率超過99%。但當疾病到達淋巴結時，存活率降至 74%；當疾病轉移至遠端器官時，存活率降至 35%。
🟡 身上突出現「5種痣」！要小心黑色素癌找上你
台大醫院皮膚科主任蔡呈芳曾在《健康2.0》頻道中示警「這5種痣最危險」。他指出，雖然99%以上的痣皆為良性，不過若冒出「最惡性的黑色素瘤」，一定要盡速治療。蔡呈芳教從「5大痣相」自我檢測：
◾A（Asymmetry 對稱性）：把痣「劃十字」切成上下左右四塊，若上下不對稱、或左右邊不對稱就得小心。
◾B（Border邊緣）：痣的邊緣、界線不平整不清晰，若痣的一邊糊掉或是「長出手或腳」，這種不光滑的痣也得留意。
◾C（Color 顏色）：痣黑得發亮或淺淺灰色都好，一旦顏色越不均勻或顏色越多，就要提高警覺。
◾D（Diameter 直徑）：直徑大於等於0.6公分，即需高度懷疑可能是惡性黑色素瘤。
◾E（Evolving 改變）：當痣出現異常凸起，特別是表面產生變化，像是原本長毛的痣掉了，或是皮膚潰爛不會癒合，可能就有問題。
資料來源：台北榮總、皮膚癌症基金會
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台灣癌症基金會指出，惡性黑色素癌（Melanoma）或稱黑色素瘤是亞洲第三常見皮膚惡性腫瘤，但惡性度最高，前兩常見皮膚癌為基底細胞癌、鱗狀細胞癌。
惡性黑色素癌臨床上依其發生情形分4類型，包括惡性曬斑型、表淺擴散型、節節型、肢端型。東方人好發在手指尖或是腳掌，例如手指、腳趾、手掌、腳掌等，稱為肢端型黑色素癌（acral lentiginous type of melanoma）。但也有可能會出現在身體的其他地方，包含臉部以及黏膜處。通常會轉移、擴散到其他組織或器官而致命。
皮膚癌症基金會指出，英國的一項研究發現，約 86% 的黑色素瘤可歸因於暴露於太陽的紫外線 (UV) 輻射。平均而言，如果一個人曬傷次數超過五次，罹患黑色素瘤的風險就會增加一倍。
🟡 黑色素癌死亡率高嗎？可以活多久？
台北榮總皮膚部主治醫師陳長齡曾在惡性黑色素癌衛教文中表示，惡性黑色素癌是所有皮膚癌中死亡率最高的，通常被發現時已是末期，不易根治。
皮膚癌症基金會指出，對於所有階段的黑色素瘤，美國的平均五年存活率為 94%。黑色素瘤患者的估計五年存活率，剛被檢測到的早期存活率超過99%。但當疾病到達淋巴結時，存活率降至 74%；當疾病轉移至遠端器官時，存活率降至 35%。
🟡 身上突出現「5種痣」！要小心黑色素癌找上你
台大醫院皮膚科主任蔡呈芳曾在《健康2.0》頻道中示警「這5種痣最危險」。他指出，雖然99%以上的痣皆為良性，不過若冒出「最惡性的黑色素瘤」，一定要盡速治療。蔡呈芳教從「5大痣相」自我檢測：
◾A（Asymmetry 對稱性）：把痣「劃十字」切成上下左右四塊，若上下不對稱、或左右邊不對稱就得小心。
◾B（Border邊緣）：痣的邊緣、界線不平整不清晰，若痣的一邊糊掉或是「長出手或腳」，這種不光滑的痣也得留意。
◾C（Color 顏色）：痣黑得發亮或淺淺灰色都好，一旦顏色越不均勻或顏色越多，就要提高警覺。
◾D（Diameter 直徑）：直徑大於等於0.6公分，即需高度懷疑可能是惡性黑色素瘤。
◾E（Evolving 改變）：當痣出現異常凸起，特別是表面產生變化，像是原本長毛的痣掉了，或是皮膚潰爛不會癒合，可能就有問題。
資料來源：台北榮總、皮膚癌症基金會