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▲環境部今（14）早9時發布「空品防護公告」，淡水、三重、新莊、大園、觀音等8區警戒。（圖／空氣品質監測網）

▲未來一週空氣品質預告。（圖／空氣品質監測網）

受大陸冷高壓影響，境外污染物也跟著冷空氣到台灣了！環境部空氣品質監測網今（14）早9時發布北部及馬祖地區空氣品質「橘色提醒」，同時發布「空品防護公告」包含新北市三重、淡水、新莊、富貴角；桃園市大園、桃園、觀音以及馬祖等8區「小時濃度達防護預警」，提醒敏感族群要避免在戶外劇烈活動。環境部指出，為強化敏感族群防護機制，試辦以小時濃度達一定數值時，提前告知民眾加強防護作為。今（14）早9時發布「空品防護公告」，目前小時濃度達防護預警測站有「三重、大園、桃園、淡水、新莊、觀音、富貴角、馬祖」等8處警戒。環境部提醒，有心臟、呼吸道及心血管疾病患者、孩童及老年人，建議留在室內；若有需要外出時，建議配戴口罩。建議避免長時間劇烈運動，減少戶外活動。未來一週空氣品質，14日大陸冷氣團南下、15日至16日清晨大陸冷氣團影響、16日白天起大陸冷氣團減弱、17日至19日東北季風影響，環境風場為東北風，迎風面擴散條件佳，只是14日至15日東北風挾帶境外污染物影響臺灣及離島，影響情況視上游濃度累積而有所變化，中南部位於下風處，須留意污染物累積。空氣品質受氣象條件影響大，有其不確定性，請隨時留意最新空氣品質資訊。