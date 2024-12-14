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▲2013年3月27日南投規模6.2地震，主震與餘震分布圖。（圖／郭鎧紋提供）

▲郭鎧紋指出，921大地震主震發生在集集，但一個月內規模6以上餘震都發生在仁愛盲斷層，其中最大規模6.8。（圖／郭鎧紋提供）

台灣進入大地震時代！13日晚間20時15分，南投縣仁愛鄉發生規模3.7地震，引起地震專家郭鎧紋注意，示警11年前（2013年）該區域曾在3個月內發生兩起規模6以上地震，其中一起造成1死97傷，事後調查發現是盲斷層所致，特別的是該條盲斷層「」，要提高警覺。根據中央氣象署資料顯示，13日晚間20時15分南投縣仁愛鄉這起規模3.7地震，位在北緯 23.9度，東經 121.06度，即南投縣政府東方 37.5 公里，地震深度28.4公里，南投縣、彰化縣最大震度2級，雲林縣最大震度1級。郭鎧紋指出，南投縣仁愛鄉統計2011至2024年，曾經發生顯著有感地震20個，小區域地震39個，合計59個。其中最大地震規模6.2發生在2013年3月27日，位置為北緯 23.9度，東經 121.05度，與13日規模3.7地震位置幾乎相同，造成全台1死97傷。11年前南投仁愛鄉規模6.2地震又稱「327南投地震」，最大震度為南投縣日月潭6級，其次為南投縣南投市、臺中市霧峰區、彰化縣員林的5級。3小時內發生5起餘震，最大規模4.5，是南投地區繼921大地震後規模排名第三的地震。郭鎧紋表示，地質調查所對該起地震作詳細調查，研判可能為地下深處之斷層構造所引致。由於斷層在深部的錯移並未直接延伸至地表，且與地表已知車籠埔、雙冬、梨山斷層的關係並不明確，因此暫解釋為一條盲斷層。在中部地區的災情係受到震波搖動造成。此外，郭鎧紋也發現近年在南投縣只有兩起規模6以上地震，而且都發生在2013年，除了327南投地震外，還有同年6月2日南投魚池鄉規模6.5的地震（又稱602南投地震）。中央氣象局地震測報中心解釋，602南投地震是位於南投縣仁愛鄉未露出地表的盲斷層所致，該條盲斷層在九二一大地震後曾經發生過芮氏規模6.8的地震，而2013年3月27日的地震也肇因於此。郭鎧紋當時擔任前氣象局地震預報中心主任，曾說明仁愛盲斷層表示，「」，要提高警覺。