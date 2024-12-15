2024台北馬拉松15日清晨6點半準時起跑，今年共計2.8萬名跑者參加，強碰入冬以來最強冷空氣，最低溫有機會跌破攝氏10度。前一天周六的「歡樂早餐跑」，7000人頂著13℃低溫開跑，現場就來了3輛救護車。心臟科醫師劉中平提醒，40歲左右男性是高危險群，「最後1/4路段」最危險，一旦出現胸口悶痛、頭暈眼前發黑、手腳發軟3徵兆，務必要馬上停止運動，以免發生猝死危機。
劉中平在臉書「劉中平醫師的心臟科筆記」中發文，指出學術報導中顯示，馬拉松競賽中跑者的猝死機率大約是10萬分之一，然而台北馬拉松每次參加者不超過3萬人，卻幾乎每年都發生猝死事件，要提高警覺。
他說明，馬拉松算是比較激烈的運動，本來就可能提升心臟病發的風險，目前認為造成猝死的危險因素包括有冠狀動脈阻塞、心律不整、肥厚性心臟病變， 特別容易發生在40歲以上的男性，在比賽的最後四分之一階段發生。
劉中平呼籲，一旦出現胸口悶痛、頭暈眼前發黑、手腳發軟等症狀，務必要馬上停止運動，以免發生猝死危機。跑步中有任何的不適，都要立刻休息請求協助。
◾胸口會悶、會痛，心臟突然加速起來：要小心是否心肌梗塞發作，或是心律不整產生了。
◾頭暈、眼前發黑：要擔心是否腦部循環不良，有可能是心臟無法供血到腦部了，也可能是腦中風的前兆。
◾手腳發軟、不聽使喚：要注意是否血液循環不良，也有可能是電解質失衡，導致肌肉無法收縮。
台北馬拉松低溫開跑 賽事前中後保暖配件OOTD公開
受大陸冷氣團影響，12月15日台北市氣溫偏冷，降雨機率20%、濕度73%、風速每小時16公里。又冷又下雨的天氣馬拉松裝備該如何準備？過來人提醒，參加馬拉松要避免穿棉質衣物，以免下雨吸水，棉衣物變重且黏在身上增加摩擦而產生不適，要準備輕便雨衣、一套乾淨衣物、有帽沿的帽子、透氣且排水快速的跑鞋與襪子以及凡士林和OK蹦。
運動粉專「馬拉松世界」也提醒，台北馬拉松低溫開跑，配件成為關鍵，分享賽事前中後的保暖三步驟。
■ 賽前：暖身、服裝雙重保暖，維持身體熱度
跑步專用雨衣起跑前維持身體保暖
■ 賽中：四肢末端保持體溫，表現加倍
可以搭配圍脖、袖套、帽子，讓身體從核心到末端都持續保暖
■ 賽後：舒適放鬆，風格依舊
賽後盡速裹上完賽浴巾，或是趕緊換上保暖衣褲，暖和身體
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他說明，馬拉松算是比較激烈的運動，本來就可能提升心臟病發的風險，目前認為造成猝死的危險因素包括有冠狀動脈阻塞、心律不整、肥厚性心臟病變， 特別容易發生在40歲以上的男性，在比賽的最後四分之一階段發生。
劉中平呼籲，一旦出現胸口悶痛、頭暈眼前發黑、手腳發軟等症狀，務必要馬上停止運動，以免發生猝死危機。跑步中有任何的不適，都要立刻休息請求協助。
◾胸口會悶、會痛，心臟突然加速起來：要小心是否心肌梗塞發作，或是心律不整產生了。
◾頭暈、眼前發黑：要擔心是否腦部循環不良，有可能是心臟無法供血到腦部了，也可能是腦中風的前兆。
◾手腳發軟、不聽使喚：要注意是否血液循環不良，也有可能是電解質失衡，導致肌肉無法收縮。
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受大陸冷氣團影響，12月15日台北市氣溫偏冷，降雨機率20%、濕度73%、風速每小時16公里。又冷又下雨的天氣馬拉松裝備該如何準備？過來人提醒，參加馬拉松要避免穿棉質衣物，以免下雨吸水，棉衣物變重且黏在身上增加摩擦而產生不適，要準備輕便雨衣、一套乾淨衣物、有帽沿的帽子、透氣且排水快速的跑鞋與襪子以及凡士林和OK蹦。
運動粉專「馬拉松世界」也提醒，台北馬拉松低溫開跑，配件成為關鍵，分享賽事前中後的保暖三步驟。
■ 賽前：暖身、服裝雙重保暖，維持身體熱度
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■ 賽中：四肢末端保持體溫，表現加倍
可以搭配圍脖、袖套、帽子，讓身體從核心到末端都持續保暖
■ 賽後：舒適放鬆，風格依舊
賽後盡速裹上完賽浴巾，或是趕緊換上保暖衣褲，暖和身體