駕駛人注意！新竹縣率先響應「行人優先區」，縣府前路段未來將限速20公里，開到時速60公里就屬嚴重超速，最重罰3萬6000元、扣牌6個月，被封全台「最嚴限速」路段。新竹縣近日再祭「通學區」交通新制，路面大塊紅底標示，限速30公里，一旦開到時速70公里就屬嚴重超速，最重罰3萬6000元、扣牌6個月。
新竹縣府指出，目前實施「通學區」的路口，「主要有華興街與中正西路、新光街與中央街的路口，以及華興街256巷，還有中華路與中正西路」，總共6個路口劃設大面積紅底，其上標註「通學區、限速30公里」字樣，十分顯眼。無論是否為上下學時間，只要在這兩條路段內超速，就會面臨罰款。
依「道路交通管理處罰條例」第40條規定，汽車一般超速，將面臨1200元至2400元罰鍰。自2023年6月30日起，若是超過速限40公里即屬嚴重超速行為，依同法第43條規定，除罰鍰1萬2000元至3萬6000元、記違規點數3點及參加道安講習外，還會吊扣該車牌照6個月。
事實上，在台北市與新北市都有類似學區減速標線，新北市是在路口以綠色底，詳細標註禁止通行時間、避開學生上下學，違者將處900元至1800元罰鍰。台北市則是在學校周邊斑馬線兩側漆上黃色方格，提醒駕駛禮讓行人，違者最高可處6000元。
超速罰金資料來源：臺北市交通事件裁決所
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依「道路交通管理處罰條例」第40條規定，汽車一般超速，將面臨1200元至2400元罰鍰。自2023年6月30日起，若是超過速限40公里即屬嚴重超速行為，依同法第43條規定，除罰鍰1萬2000元至3萬6000元、記違規點數3點及參加道安講習外，還會吊扣該車牌照6個月。
事實上，在台北市與新北市都有類似學區減速標線，新北市是在路口以綠色底，詳細標註禁止通行時間、避開學生上下學，違者將處900元至1800元罰鍰。台北市則是在學校周邊斑馬線兩側漆上黃色方格，提醒駕駛禮讓行人，違者最高可處6000元。
超速罰金資料來源：臺北市交通事件裁決所