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▲板橋大遠百鄰近新北耶誕城，是逛街、吃美食好去處。（圖／品牌提供）

▲Global Mall板橋車站5大「百元美食」。（圖／翻攝自Global Mall環球板橋車站提供）

▲MUJI無印良品板橋車站開幕優惠一起逛。（圖／無印良品提供）

▲MUJI無印良品板橋車站限定，49元零食「任選5包199元」。（圖／翻攝自Global Mall環球板橋車站FB）

趁假日到新北耶誕城賞燈感受歡樂氣氛，就近到板橋大遠百餐廳覓食「必吃優惠」、Global Mall板橋車站5大百元美食一次整理！2024年末，MUJI無印良品壓軸插旗「Global Mall 板橋車站」打造板橋最大門市，零食「任選5包199元」隱藏優惠，消費滿1000元「現抵100元」好康一次看。◾️：即日起至12月31日，點一份套餐送一份小菜；點兩份套餐除了送兩份小菜再加送「麻辣鴨血豆腐」。凡點購任一套餐+198元加購麻辣口水雞乙份（價值280元）、+200元加購限量東北人氣王-東北烤豬腳（限量20份）◾️即日起至2025年1月14日，限期推出隱藏優惠，開吃「麥香雞 / 麥香魚＋中薯＋38元冷/熱飲」都百元有找；爽吃「麥香雞 / 麥香魚搭配4塊原味麥克雞塊＋中薯＋38元冷/熱飲」。◾️即日起至12月23日，買香草烤半雞「免費送香草烤雞腿」、買香草烤雞腿「免費送香脆炸雞」，幫大家年末爽爽加菜囉。提醒大家，微風台大、21togo、美食外送平台恕不參與此活動；炸雞部位恕不得挑選。◾️：2025新年禮盒早鳥優惠，即日起至2025年1月2日，「SAKImoto法式奶油捲禮盒」奶油8入＋巧克力咖啡8入，早鳥價649元（定價780元）；「PABLO限定脆餅禮盒」蜂蜜脆餅7入＋布朗尼脆餅7入，早鳥價499元（定價620元）。本週12月15日最後一天，Global Mall板橋車站5大品牌開吃百元美食：◾️：「呱呱包＋甜包」特價100元◾️：「綜合滷味」特價100/200元◾️：「紅豆/奶油/芋頭6顆＋涼圓(一盒)」特價200元◾️：「和風炸雞/海洋珍珠堡＋紅茶」組合價100元◾️：指定「兩杯飲料或一杯一餐」特價100元◾️：「桂花青茶2杯」特價100元2024年末，MUJI無印良品壓軸插旗「Global Mall 板橋車站」打造新北最大門市，即日起至12月25日，單筆消費滿888元即贈A4黃麻購物袋/縱型乙個（每日限量，不累贈），單筆消費滿1000元即可「現抵100元」、滿2000元「現抵200元」以此類推；12月26日至2025年1月2日，單筆消費滿1000元即贈「茉莉香米-嘉大台南一號」乙包。(恕不累贈，數量有限，贈完為止)。