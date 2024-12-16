天氣略有回溫，開工就喝星巴克「單杯99元」那堤、星沁爽3大優惠，沒時間出門也可使用foodpanda外送「星冰樂第二杯半價」！伯朗咖啡館每週一也有「買一送一」一次整理，醒神優惠一篇掌握。
📌星巴克「單杯99元」喝那堤、星沁爽！
即日起12月19日，星巴克期間限定大杯「蝴蝶餅可可燕麥 / 杏仁那堤」、特大杯「草莓巴西莓檸檬風味星沁爽」都單一價99元！活動期間，蝴蝶餅可可燕麥那堤 / 蝴蝶餅可可杏仁那堤，大杯單一價99元，可加價升級特大杯；草莓巴西莓檸檬風味星沁爽，特大杯單一價99元。提醒大家，單一價活動，無法兌換紅利及金星免費中杯以及飲料升級相關活動，添加配料需全額支付加價購買；優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
📌星巴克foodpanda外送「星冰樂第二杯半價」！聖誕雙杯折100元
天氣太冷不想出門，使用foodpanda外送星巴克也有優惠！即日起至12月26日，活動期間點購兩杯大杯(含)以上特選馥郁那堤、可可瑪奇朵、阿里山蜜柚烏龍青茶、巧克力可可碎片星冰樂，享「第二杯半價」；同時間還有聖誕派對雙杯組優惠，凡點購檔期新品搭配指定飲料享特大杯「雙杯優惠價249元」起。飲料適用品項：「檔期飲料」薄荷風味摩卡、太妃核果風味那堤，「指定飲料」玫瑰蜜香紅茶那堤、馥列白、焦糖瑪奇朵。
📌伯朗咖啡館：週一開工美式、本日咖啡「買一送一」
伯朗咖啡館全門市卡友獨享限定優惠，12月每週一12/16、12/23、12/30持伯朗Lounge卡消費，可享「飲品買一送一」爽喝美式咖啡及本日咖啡都半價！提醒大家，活動當日需全額以Lounge卡儲值金付費；飲品限美式咖啡與本日咖啡，不限冰熱/容量，結帳金額以高價品計算(加料品項依份數另外收費)，飲品限結帳當日領取；優惠不併用；南京概念店、城堡及員山門市恕不配合。
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