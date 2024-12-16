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▲星巴克「單杯99元」喝那堤、星沁爽3大優惠。（圖／翻攝自星巴克官網）

▲伯朗咖啡館12月每週一開工都有美式、本日咖啡「買一送一」。（圖／翻攝自伯朗咖啡館官網）

天氣略有回溫，開工就喝星巴克「單杯99元」那堤、星沁爽3大優惠，沒時間出門也可使用foodpanda外送「星冰樂第二杯半價」！伯朗咖啡館每週一也有「買一送一」一次整理，醒神優惠一篇掌握。即日起12月19日，星巴克期間限定大杯「蝴蝶餅可可燕麥 / 杏仁那堤」、特大杯「草莓巴西莓檸檬風味星沁爽」都單一價99元！提醒大家，單一價活動，無法兌換紅利及金星免費中杯以及飲料升級相關活動，添加配料需全額支付加價購買；優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。天氣太冷不想出門，使用foodpanda外送星巴克也有優惠！同時間還有聖誕派對雙杯組優惠，飲料適用品項：「檔期飲料」薄荷風味摩卡、太妃核果風味那堤，「指定飲料」玫瑰蜜香紅茶那堤、馥列白、焦糖瑪奇朵。伯朗咖啡館全門市卡友獨享限定優惠，提醒大家，活動當日需全額以Lounge卡儲值金付費；飲品限美式咖啡與本日咖啡，不限冰熱/容量，結帳金額以高價品計算(加料品項依份數另外收費)，飲品限結帳當日領取；優惠不併用；南京概念店、城堡及員山門市恕不配合。