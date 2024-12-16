黃小柔近日在節目上爆料，某次搭高鐵出外景，兩位20多歲的流量女星已經坐定，其中一人霸佔居中恆老婆Vicky的對號座位，對方不但坐姿不雅，還拒絕讓位，刷新她的三觀，網友依據線索質疑佔位者為「小龍女」林襄，不過本人昨（15）日嚴正澄清非當事主角。林襄轉發公司聲明後，首度發文吐露心情：「我需要一些多巴胺！」
高鐵佔位疑雲發酵後，林襄的經紀公司展開調查和求證，確認是網友搞烏龍，昨天發布聲明強調：「林襄未曾被共同出外景之藝人朋友，徵詢讓座問題，所以我們不願隨之起舞。」其中一句寫道「也安撫藝人就專注在目前的工作上」，言下之意似乎暗指林襄的情緒受此事影響不小。
林襄透過公司發聲後7小時，本人也在IG限時動態上傳一盒馬卡龍點心的照片，配文寫下：「我需要一些多巴胺！」意指必須淺嚐甜食，讓自己的大腦神經產生正面、快樂的物質，進而平復負面情緒，而她同步在Threads分享同張照片，再度表示：「今天突然好想吃馬卡龍！」
貼文一發布，大批粉絲湧入留言打氣：「不要理那些前輩」、「永遠只弄暗示給人亂猜卻不敢講出真相，只留下受害者被人傷害，林襄加油」、「對自己好，就是對粉絲好」、「支持妳！而且那次外景在花蓮！花蓮何時有高鐵了！」前同事、「樂天女孩」梔梔也說：「允許妳吃超多顆！」
林襄經紀公司聲明全文：
有關媒體報導日前有藝人在談話性節目提及其曾遭某藝人高鐵占位事件，引發諸多網友揣測與批評，甚至影射為本公司藝人林襄。對此，因林襄未曾被共同出外景之藝人朋友徵詢讓座問題，所以我們不願隨之起舞，也安撫藝人就專注在目前的工作上。但這些企圖帶風向、不實影射的言行，對於藝人之形象及工作均造成負面影響，請勿再以訛傳訛，未來任何對於本公司藝人之不實影射及妨害名譽等言論，本公司亦將透過法律途徑，捍衛藝人權益，特此聲明。
莉奈文創有限公司
2024/12/15
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林襄透過公司發聲後7小時，本人也在IG限時動態上傳一盒馬卡龍點心的照片，配文寫下：「我需要一些多巴胺！」意指必須淺嚐甜食，讓自己的大腦神經產生正面、快樂的物質，進而平復負面情緒，而她同步在Threads分享同張照片，再度表示：「今天突然好想吃馬卡龍！」
貼文一發布，大批粉絲湧入留言打氣：「不要理那些前輩」、「永遠只弄暗示給人亂猜卻不敢講出真相，只留下受害者被人傷害，林襄加油」、「對自己好，就是對粉絲好」、「支持妳！而且那次外景在花蓮！花蓮何時有高鐵了！」前同事、「樂天女孩」梔梔也說：「允許妳吃超多顆！」
林襄經紀公司聲明全文：
有關媒體報導日前有藝人在談話性節目提及其曾遭某藝人高鐵占位事件，引發諸多網友揣測與批評，甚至影射為本公司藝人林襄。對此，因林襄未曾被共同出外景之藝人朋友徵詢讓座問題，所以我們不願隨之起舞，也安撫藝人就專注在目前的工作上。但這些企圖帶風向、不實影射的言行，對於藝人之形象及工作均造成負面影響，請勿再以訛傳訛，未來任何對於本公司藝人之不實影射及妨害名譽等言論，本公司亦將透過法律途徑，捍衛藝人權益，特此聲明。
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2024/12/15