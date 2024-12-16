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▲麥當勞APP歡樂送優惠券「買一送一」，爽吃雞塊、勁辣香雞翅半價。（圖／記者蕭涵云攝）

▲憑麥當勞「2025得來速VIP卡」，加價10元爽吃「3選1優惠」。（圖／麥當勞提供）

▲漢堡王12/17開賣4款「美式花生重磅漢堡」。（圖／漢堡王提供）

速食控這篇必收藏！幫大家一次整理麥當勞最新12月「買一送一」3大優惠，APP歡樂送優惠券「買一送一」開吃麥克雞塊「買4送4」，憑「得來速VIP卡」加價10元就能吃小薯，門市還有麥香雞、麥香魚套餐天天99元吃到明年。漢堡王年終壓軸明（17）日開賣4款「美式花生重磅漢堡」。◾️麥當勞最新APP全球版歡樂送優惠，即日起至2025年1月14日，單點「蘋果派買一送一」、單點「勁辣香雞翅(一份兩塊)買一送一」、單點「4塊原味麥克雞塊買一送一」，相當於麥克雞塊「買4送4」；還有隱藏任務有機會抽中「單點10塊麥克雞塊送6塊麥克雞塊」買大送小優惠。◾️麥當勞即日起至2025年1月14日，限期推出隱藏優惠，開吃「麥香雞＋中薯＋38元冷/熱飲」99元、「麥香魚＋中薯＋38元冷/熱飲」也是99元！百元有找還現省37元起；想吃好一點還有，爽吃「麥香雞 / 麥香魚搭配4塊原味麥克雞塊＋中薯＋38元冷/熱飲」129元，現省55元起吃到明年。◾️2025限定推出麥當勞叔叔與好朋友們抖陣一起「得來速VIP卡」，即日起免費發送，於2025年12月31日前，凡至得來速購買任何產品（不含醬包及其他非單獨銷售產品），憑卡消費加價10元爽吃「得來速VIP專屬優惠」3選1，直接任選小薯、薯餅或蛋捲冰淇淋乙份。漢堡王期間限定開吃4款「美式花生重磅漢堡」，肉肉控必吃最豪邁「美式花生雙層安格斯牛堡」誘人起司融化在兩層肉片上再夾入鹹香培根並淋上濃郁花生醬，罪惡美食怎麼能錯過；另外還有「美式花生重磅雙牛堡」、「美式花生牛肉堡」。不吃牛的民眾則可嚐鮮「美式花生雙層脆雞堡」還吃得到黑胡椒香氣混合花生醬的多層風味。漢堡王「美式花生重磅漢堡」期間限定12月17日至2025年1月13日開賣，◾️「美式花生雙層安格斯牛堡」單點190元、套餐235元◾️「美式花生重磅雙牛堡」單點189元、套餐234元◾️「美式花生牛肉堡」單點149元、套餐194元◾️「美式花生雙層脆雞堡」單點119元、套餐164元