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▲肯德基雙12「買一送一」優惠！蛋撻12元、炸雞蛋撻餐99元。 （圖／記者蕭涵云攝）

▲麥當勞雙12大薯、雞塊「買一送一」！麥香雞、麥香魚「99元套餐」吃到明年。（圖／記者蕭涵云攝）

▲必勝客雙12「買一送一」優惠！官網、PK APP都「買一送一」。（圖／記者蕭涵云攝）

▲達美樂「起司火山披薩」回歸，天天半價優惠迎接雙12。（圖／達美樂提供）

▲漢堡王雙12爽吃整顆都是肉「無麵包小牛堡」套餐99元優惠。（圖／漢堡王提供）

歲末年終雙12速食優惠來了！肯德基、麥當勞、必勝客雙12都祭出買一送一，達美樂「起司火山披薩」回歸天天半價，繼光香香雞「買大送中」今優惠最後一天，漢堡王整顆都是肉的「無麵包小牛堡」套餐只要99元百元有找，6大划算速食優惠一次整理告訴你。◾️肯德基「原味蛋撻」、肯德基「咔啦雞腿堡套餐（黃金超蝦塊＋百事可樂）」◾️優惠碼「40634」冰心蛋撻風味冰淇淋「買一送一」59元優惠碼「40457」4塊上校雞塊「買一送一」49元優惠碼「40596」香酥脆薯(小)「買一送一」36元優惠碼「40632」：「原味蛋撻 x 12＋8塊上校雞塊」359元優惠碼「40637」：「咔啦脆雞＋原味蛋撻＋百事可樂(小)」99元優惠碼「40635」：「咔啦脆雞＋原味蛋撻 x 2＋無糖茉莉綠茶(小)」109元優惠碼「40632」：「咔啦雞腿堡＋原味蛋撻＋無糖茉莉綠茶(小)」111元優惠碼「40592」：「咔啦脆雞 x 5＋4塊上校雞塊＋原味蛋撻 x 2＋冰檸檬紅茶(小) x 2」特價299元（原價550元）◾️優惠碼「50438」魷魚圈圈「買一送一」59元優惠碼「50446」雙色轉轉球「買一送一」55元◾️優惠碼「40626」8塊上校雞塊「買一送一」98元肯德基「雙12超級buy」3套369元：「咔啦雞腿堡＋原味蛋撻＋無糖綠茶(中)」麥當勞開吃隱藏優惠，即日起至2025年1月14日，限期推出「麥香雞＋中薯＋38元冷/熱飲」、「麥香魚＋中薯＋38元冷/熱飲」兩套都只要99元！百元有找還現省37元起。想吃好一點可選內含麥香雞 / 麥香魚搭配4塊原味麥克雞塊、中薯及38元冷 / 熱飲，現省55元起。本週使用麥當勞APP全球版登台週年慶優惠券，即日起至12月10日，還可開吃單點大薯、4塊原味麥克雞塊、薯餅都能「買一送一」，買20塊、30塊原味麥克雞塊分享餐、或雞塊雞腿分享餐都能「免費送6塊原味麥克雞塊」。◾️必勝客官網開吃酥皮玉米濃湯「買一送一」79元！12月3日至12月16日，激省義大利麵飯99元起、起司咔滋餅雙片也99元，個人披薩豪爽餐「105/125元個人比薩口味(擇一)＋副食＋330ml百事可樂」179元起、單點起司狂熱披薩222元，還有雙人激省餐333元等優惠。◾️12月1日至12月30日：必勝客蜂蜜麻糬酥「買一送一」99元川味香烤皮蛋豬血「買一送一」139元酥炸魷魚鬚「買一送一」169元PK APP專屬優惠，每週五（12月13日、12月20日、12月27日）及12月12日開搶10:00限量開搶「起司咔滋餅」「6吋鬆厚披薩套餐（厚燒醬烤BBQ＋檸檬紅茶）」必勝客「享樂餐」3套279元：「6吋個人比薩3選1(夏威夷/雙層美式臘腸/彩蔬鮮菇)＋飲料3選1(百事可樂330ml/七喜330ml/黃金玉米濃湯)」12月3日至12月16日，單點紙包麵/飯就送個人披薩一款，179～199元紙包麵口味：波隆那海鮮/奶油海鮮/羅勒海鮮/波隆那牛肉/奶油雞腿/羅勒雞腿、209元紙包飯口味：松露牛肝菌干貝起司/粉紅海鮮起司，送個人披薩(擇一)：夏威夷/美式辣腸/彩蔬鮮菇。達美樂獨家「起司火山披薩」重磅回歸，瘋狂火山造型熔岩又爆發，金黃起司沾披薩、青花椒雞、鱈魚星星一起實現起司自由。12月12日上午，於達美樂三重三信門市將限量送出100份「起司火山披薩」免費試吃，當天現場排隊民眾還可額外參加幸運抽獎，有機會免費再獲得「火山披薩」系列神秘限定新品（預計抽出5位幸運得主）。◾️即日起嚐鮮「起司火山披薩」天天半價優惠，最便宜345元開吃799元限定組合餐：「起司火山大披薩經典或招牌口味＋蝴蝶酥8個＋紫薯地瓜球＋大可樂」1199元聖誕跨年主打派對組合餐：「起司火山大披薩經典或招牌口味＋大披薩經典或招牌口味＋青花椒雞＋鱈魚星星＋大可樂」繼光香香雞51週年慶，今12月8日最後一天，全台全門市推出「買一送一」活動。活動期間，凡至全台繼光香香雞門市購買大份香香炸雞，即可獲得中份香香炸雞兌換券乙張，活動兌換券有效期限自2024年12月9日至2025年1月5日。憑「51週年慶兌換券」回流的顧客，再享雙重優惠，將中份香香炸雞升級為包含大份香香炸雞與蒜脆杏鮑菇的「2號套餐」只要加價109元（原價125元）；「蒜脆杏鮑菇」與「墨魚甜不辣（海苔口味）」組合優惠價只要99元（原價145元）。將中份香香炸雞升級為大份香香炸雞並點購12月即將推出的新品「掌中寶」及新品「卡滋脆餅」可享加購優惠價。原本中秋節才能吃到的漢堡王「無麵包」系列，年底新上市全新規格的「無麵包小牛堡」，使用370度火烤的100%純牛肉片取代麵包，整顆都是肉！歡慶雙12，12月10日至12月13日限時開賣「雙層無麵包小牛堡＋中杯飲料」套餐優惠價99元；加碼「4層無麵包小牛堡＋中杯飲料」套餐優惠價也只要129元。12月漢堡王還新推「國王大雞堡」大啖酥脆雞腿排，單堡99元優惠，「國王大雞堡＋雙層小華堡」搭配成「雞牛雙堡組」169元，則可現省70元，同樣販售至12月13日。