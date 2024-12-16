米津玄師將於2025年3月15日、16日在台北小巨蛋開唱，詳細票價、售票日今（16）日正式公告，票價分別為5880元、5580元、4880元、3880元、2880元、800元等，2場2萬張全採用實名抽選，並分為2階段銷售，12月21日（星期六）～23日（星期一）開放抽選登記，12月25日（星期三）中午公開抽選結果。後續將有數次的復活抽選，若結束後仍有票券，統一於12月31日（星期二）中午12點於「Ticket Plus遠大售票系統」銷售。
米津玄師介紹！驚人音樂天賦「一唱就爆紅」
米津玄師高中曾是樂團成員，有創作天賦的他，在2009年以「Hachi」名義於網路發表VOCALOID（電子音樂製作語音合成軟體）並附上手繪影片的音樂作品，豈料一夕之間大爆紅，他以VOCALOID創作的歌曲已累積破億點閱；到了2010年加入音樂公司，2012年以本名「米津玄師」發專輯《diorama》出道，作品的歌詞、旋律、編曲、演唱、演奏、混音到宣傳動畫和專輯設計皆都他一手包辦，獲得Oricon唱片週間排行榜第六名，入選第五回CD店大獎，奠定歌手地位。
除了是創作歌手，米津玄師也有插畫家、映像作家等身分，是當代日本流行音樂最具代表的歌手之一，代表作包含傳唱度極高、各國藝人最愛翻唱的《Lemon》，以及《LOSER》、《灰色與青》、《打上花火》、《紅辣椒》、《Orion》、《Peace Sign》等；宮崎駿最新力作《蒼鷺與少年》的主題曲〈地球儀〉，也是由米津玄師負責創作與演唱。
出道12年首舉辦大規模巡演！2025登錄台北小巨蛋
米津玄師宣布於2025年開啟《KENSHI YONEZU 2025 WORLD TOUR / JUNK》世界巡迴演出，這是他出道以來「規模最大」的一次音樂活動，即將在日本全國舉辦16場演出，並在海外7個城市舉辦10場演出，其中台北站也是他繼2019年3月30日來台開唱後，相隔6年再度登寶島會歌迷，令粉絲無比期待。演唱會票務與節目詳情，請鎖定主辦單位「大鴻藝術BIG ART」與「超級圓頂SUPER DOME」官方臉書以及IG專頁。
米津玄師「KENSHI YONEZU 2025 WORLD TOUR / JUNK」台北場資訊
演出時間：2025年3月15日（六）17：00
2025年3月16日（日）17：00
演出地點：台北小巨蛋
票 價：5880、5580、4880、3880、2880、800、身心障礙優惠席400
售票時間▼
登記抽選：2024年12月21日（六）13：00～2024年12月23日（一）13：00
一般販售：2024年12月31日（二）12：00
▲視主辦單位票券販售情況，將有不實施一般販售之可能。
登記抽選：Ticket Plus遠大售票系統
一般販售：Ticket Plus遠大售票系統
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米津玄師高中曾是樂團成員，有創作天賦的他，在2009年以「Hachi」名義於網路發表VOCALOID（電子音樂製作語音合成軟體）並附上手繪影片的音樂作品，豈料一夕之間大爆紅，他以VOCALOID創作的歌曲已累積破億點閱；到了2010年加入音樂公司，2012年以本名「米津玄師」發專輯《diorama》出道，作品的歌詞、旋律、編曲、演唱、演奏、混音到宣傳動畫和專輯設計皆都他一手包辦，獲得Oricon唱片週間排行榜第六名，入選第五回CD店大獎，奠定歌手地位。
除了是創作歌手，米津玄師也有插畫家、映像作家等身分，是當代日本流行音樂最具代表的歌手之一，代表作包含傳唱度極高、各國藝人最愛翻唱的《Lemon》，以及《LOSER》、《灰色與青》、《打上花火》、《紅辣椒》、《Orion》、《Peace Sign》等；宮崎駿最新力作《蒼鷺與少年》的主題曲〈地球儀〉，也是由米津玄師負責創作與演唱。
出道12年首舉辦大規模巡演！2025登錄台北小巨蛋
米津玄師宣布於2025年開啟《KENSHI YONEZU 2025 WORLD TOUR / JUNK》世界巡迴演出，這是他出道以來「規模最大」的一次音樂活動，即將在日本全國舉辦16場演出，並在海外7個城市舉辦10場演出，其中台北站也是他繼2019年3月30日來台開唱後，相隔6年再度登寶島會歌迷，令粉絲無比期待。演唱會票務與節目詳情，請鎖定主辦單位「大鴻藝術BIG ART」與「超級圓頂SUPER DOME」官方臉書以及IG專頁。
米津玄師「KENSHI YONEZU 2025 WORLD TOUR / JUNK」台北場資訊
演出時間：2025年3月15日（六）17：00
2025年3月16日（日）17：00
演出地點：台北小巨蛋
票 價：5880、5580、4880、3880、2880、800、身心障礙優惠席400
售票時間▼
登記抽選：2024年12月21日（六）13：00～2024年12月23日（一）13：00
一般販售：2024年12月31日（二）12：00
▲視主辦單位票券販售情況，將有不實施一般販售之可能。
登記抽選：Ticket Plus遠大售票系統
一般販售：Ticket Plus遠大售票系統