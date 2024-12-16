藝人黃小柔日前在節目《小姐不熙娣》爆料，某次搭高鐵出外景，兩位20多歲、高流量女星先行坐定，其中一人霸佔居中恆老婆Vicky的對號座位，禮貌要求對方更換位置卻被冷冷拒絕，讓她傻眼至極，不少網友依據線索臆測佔位者為「小龍女」林襄，不過本人昨（15）日嚴正澄清非當事主角。由於整件佔位風波讓外界霧裡看花，有網友懷疑黃小柔杜撰故事，對此，她強調信教的絕對不會說謊。
黃小柔近來忙於首次擔任監製、編劇的短劇《網紅崛起》工作，最新臉書貼文為上工的心得分享，一名男網友在底下留言質問，篤信基督教的她「不會說謊吧」，對此，疑似黃小柔本人親自回覆：「不會喔！」證實所言流量女星佔位一事絕非虛假。
不少網友也湧入留言區力挺黃小柔，「支持小柔」、「最愛小柔！支持有家教有禮貌的人」、「小柔做得好，要爆料那種沒禮貌的後輩，就得選影響力最大的不熙娣爆料！妳那個故事聽的人的確滿氣的！」但另一派輿論全是質疑她炒新聞、欺負後輩，「到現在都不敢拍影片澄清，敢講不敢當！」
女星禮貌提醒坐到對號位 流量女神冷回：還有空位啊
事件起因，黃小柔在節目上分享，某次為錄影搭高鐵，同集2位後輩女星已經坐在位置上，不過其中一位坐到Vicky的對號座位，Vicky禮貌告知對方，坐錯位置的女星雙腳放在前方椅子，正在滑手機，頭也沒抬，只冷冷地回說：「那邊還有空位啊！」她旁邊的女星也擺出煩躁的表情，讓黃小柔和Vicky錯愕又生氣，認為現在年輕人怎麼會如此沒禮貌。
後來，黃小柔上網查詢佔位女星身分才恍然大悟，「我懂了！她們現在是可以這麼的跩啦」、「刷新我三觀欸！」對此，有網友懷疑黃小柔口中的流量女星，應該是曾經一起錄綜藝節目的林襄，「只能說，藝人們的形象就是被包裝出來的」、「我第一個想到的也是她！不意外」然而，林襄昨天透過公司發聲明否認是事件主角，「未曾被共同出外景之藝人朋友徵詢讓座問題」。
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不少網友也湧入留言區力挺黃小柔，「支持小柔」、「最愛小柔！支持有家教有禮貌的人」、「小柔做得好，要爆料那種沒禮貌的後輩，就得選影響力最大的不熙娣爆料！妳那個故事聽的人的確滿氣的！」但另一派輿論全是質疑她炒新聞、欺負後輩，「到現在都不敢拍影片澄清，敢講不敢當！」
女星禮貌提醒坐到對號位 流量女神冷回：還有空位啊
事件起因，黃小柔在節目上分享，某次為錄影搭高鐵，同集2位後輩女星已經坐在位置上，不過其中一位坐到Vicky的對號座位，Vicky禮貌告知對方，坐錯位置的女星雙腳放在前方椅子，正在滑手機，頭也沒抬，只冷冷地回說：「那邊還有空位啊！」她旁邊的女星也擺出煩躁的表情，讓黃小柔和Vicky錯愕又生氣，認為現在年輕人怎麼會如此沒禮貌。
後來，黃小柔上網查詢佔位女星身分才恍然大悟，「我懂了！她們現在是可以這麼的跩啦」、「刷新我三觀欸！」對此，有網友懷疑黃小柔口中的流量女星，應該是曾經一起錄綜藝節目的林襄，「只能說，藝人們的形象就是被包裝出來的」、「我第一個想到的也是她！不意外」然而，林襄昨天透過公司發聲明否認是事件主角，「未曾被共同出外景之藝人朋友徵詢讓座問題」。