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▲秋法餐的《冬季菜單》以「鱈場蟹 山當歸油」為開場。（圖／秋法餐提供）

▲主廚陳博玄（中）以「香氣」為題，以多層次的嗅覺交融，展現冬季食材的真實魅力。主廚江振誠（右）對菜單的精心調整，從視覺的細膩美感到嗅覺的深度層次，都力圖帶來令人難以忘懷的餘韻。（圖／秋法餐提供）

高雄米其林餐廳秋法餐(Cho Restaurant) 歲末獻上《冬季菜單》，主廚陳博玄以「香氣」為題，以多層次的嗅覺交融，展現冬季食材的真實魅力。菜單中採用如冬季時蔬的鮮甜香氣、辛香料的濃郁層次、結合魚蟹高湯的蒸氣、以及苦艾酒、茴香酒的獨特芳香，創造出層次分明的風味體驗。秋法餐的《冬季菜單》以「鱈場蟹 山當歸油」為開場，選用流冰融化後風味最甜美的鱈場蟹，蟹絲融合柚子胡椒與柑橘的清香，淋上精煉而成的山當歸油，香氣層次豐富。綴以使用蟹高湯製成並撒上紅椒粉的蟹型薄餅，是主廚陳博玄匠心而成的視覺、味覺驚喜。搭配以蟹殼熬煮的法式清湯，以全食利用的理念感謝大海的餽贈。「生蠔 煙燻魚子醬 日本大蔥」則是一道極具層次感的海鮮佳餚。「柚子 胡麻」以冬季時蔬為主角的清新佳餚，精選多樣冬時蔬，搭配經清酒醃漬的番茄，以及香草慢熬過後的山藥，細膩呈現食材本味。名廚江振誠自今年6月起擔任S・S・A・W品牌再造顧問。江振誠在指導《冬季菜單》時提到：「料理不僅是味覺的呈現，而是一次多感官的探索。Chef Hiro的這套菜單不僅在味覺上帶來驚豔，更融入視覺的美感、嗅覺的細膩感知、質地的層次變化，並追求讓每一口都留下深刻餘韻。」