歲末年終肯德基超狂釋出3組重磅優惠！開吃「6炸雞+6蛋撻」399元、雪花起司脆雞歡樂餐下殺61折，加碼PK APP雙饗卡天天抽獎「買送一」一次整理；三商炸雞「6塊炸雞233元」相當於一塊39元超便宜，優惠只剩倒數3天要把握。
📌肯德基「6炸雞+6蛋撻」399元！3大優惠快收 抽獎「買一送一」
肯德基年末重磅優惠，炸雞、蛋撻3大必吃優惠釋出：
◾️即日以至12月22日「雙色蛋撻禮盒」：「原味蛋撻 x 6＋Biscoff焦糖脆餅蛋撻 x 6」特價240元約78折
◾️12月17日至12月23日：優惠碼「40552」：「咔啦脆雞 x 6＋原味蛋撻 x 6」特價399元下殺57折
◾️12月17日至2025年1月日「雪花起司脆雞歡樂餐」：「雪花起司脆雞 x 4＋咔啦脆雞 x 2＋原味蛋撻 x 6＋雙色轉轉QQ球＋大瓶可樂」特價499元低至61折
📌三商炸雞「6塊炸雞233元」！一塊39元優惠剩3天
歲末年終肉肉控注意，三商炸雞兩大優惠只到12月18日剩3天：
◾️「6塊炸雞桶(原味脆皮/辣味義式)」特價233元（原價348元），開吃3腿3排炸雞桶，換算下來「一塊炸雞39元」超划算
◾️加碼「買一送一桶」超值優惠，買「6塊炸雞桶」就送「香酥雞柳桶」特價399元（原價698元）。
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肯德基年末重磅優惠，炸雞、蛋撻3大必吃優惠釋出：
◾️即日以至12月22日「雙色蛋撻禮盒」：「原味蛋撻 x 6＋Biscoff焦糖脆餅蛋撻 x 6」特價240元約78折
◾️12月17日至12月23日：優惠碼「40552」：「咔啦脆雞 x 6＋原味蛋撻 x 6」特價399元下殺57折
◾️12月17日至2025年1月日「雪花起司脆雞歡樂餐」：「雪花起司脆雞 x 4＋咔啦脆雞 x 2＋原味蛋撻 x 6＋雙色轉轉QQ球＋大瓶可樂」特價499元低至61折
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