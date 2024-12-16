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▲肯德基年末「6炸雞+6蛋撻」399元優惠，「雪花起司脆雞歡樂餐」特價吃到明年。（圖／肯德基提供）

▲三商炸雞「6塊炸雞233元」！一塊39元優惠剩3天。（圖／三商餐飲提供）

歲末年終肯德基超狂釋出3組重磅優惠！開吃「6炸雞+6蛋撻」399元、雪花起司脆雞歡樂餐下殺61折，加碼PK APP雙饗卡天天抽獎「買送一」一次整理；三商炸雞「6塊炸雞233元」相當於一塊39元超便宜，優惠只剩倒數3天要把握。肯德基年末重磅優惠，炸雞、蛋撻3大必吃優惠釋出：◾️即日以至12月22日「雙色蛋撻禮盒」：約78折◾️12月17日至12月23日：下殺57折◾️12月17日至2025年1月日「雪花起司脆雞歡樂餐」：低至61折歲末年終肉肉控注意，三商炸雞兩大優惠只到12月18日剩3天：◾️（原價348元），開吃3腿3排炸雞桶，換算下來「一塊炸雞39元」超划算◾️加碼「買一送一桶」超值優惠，（原價698元）。