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▲三商炸雞「6塊炸雞233元」最便宜一塊39元！加碼「買一送一桶」。（圖／三商餐飲提供）

▲肯德基雙12「買一送一」優惠！炸雞蛋撻餐下殺99元。（圖／肯德基提供）

▲頂呱呱聯名Uber Eats開吃「花雕雞呱呱包」；外送點心殺「買一送一」。（圖／頂呱呱提供）

▲bb.q CHICKEN雙12「調味雞翅5折」加購優惠。（圖／全家國際餐飲提供）

▲21世紀烤雞雙12「買一送一」！買香草烤半雞送烤雞腿、買烤雞腿送炸雞。（圖／翻攝自21世紀風味館FB）

雙12購物節年終盛典，5大炸雞「買一送一」優惠一次看！三商炸雞一塊39元最便宜、還加碼「買一送一桶」；肯德基也有副食買一送一優惠、「炸雞蛋撻餐」則下殺99元；頂呱呱聯名Uber Eats開吃「花雕雞呱呱包」、外送點心「買一送一」；bb.q CHICKEN祭出調味雞翅「加購5折」優惠；加碼推薦21世紀風味館烤雞雙12「買一送一」一文盤點。三商炸雞歲末即日起至12月18日，開吃「6塊炸雞桶(原味脆皮/辣味義式)」特價233元（原價348元），3腿3排換算一塊炸雞只要39元，堪稱雙12最便宜炸雞優惠！還有約500g的「香酥雞柳桶」也特價233元（原價350元）；更瘋狂加碼「買一送一桶」超值優惠，買「6塊炸雞桶」就送「香酥雞柳桶」特價399元（原價698元）。◾️肯德基「原味蛋撻」、肯德基「咔啦雞腿堡套餐（黃金超蝦塊＋百事可樂）」◾️優惠碼「40634」冰心蛋撻風味冰淇淋「買一送一」59元優惠碼「40457」4塊上校雞塊「買一送一」49元優惠碼「40596」香酥脆薯(小)「買一送一」36元優惠碼「40632」：「原味蛋撻 x 12＋8塊上校雞塊」359元優惠碼「40637」：「咔啦脆雞＋原味蛋撻＋百事可樂(小)」99元優惠碼「40635」：「咔啦脆雞＋原味蛋撻 x 2＋無糖茉莉綠茶(小)」109元優惠碼「40632」：「咔啦雞腿堡＋原味蛋撻＋無糖茉莉綠茶(小)」111元優惠碼「40592」：「咔啦脆雞 x 5＋4塊上校雞塊＋原味蛋撻 x 2＋冰檸檬紅茶(小) x 2」特價299元（原價550元）◾️優惠碼「50438」魷魚圈圈「買一送一」59元優惠碼「50446」雙色轉轉球「買一送一」55元◾️優惠碼「40626」8塊上校雞塊「買一送一」98元肯德基「雙12超級buy」3套369元：「咔啦雞腿堡＋原味蛋撻＋無糖綠茶(中)」頂呱呱50週年攜手Uber Eats八週年，以「8九不離食，最頂潮台味」主題，即日起至2025年1月3日，推出既傳統又創新的台味新品搭配聯名包裝，將台灣人愛吃的傳統花雕雞融入經典呱呱包，推出「花雕雞呱呱包」吃起來濃郁酒香，冬日進補也可以很潮！再搭配甘醇淡雅的「烏梅桂花雪泥」，清新又解膩。還結合充滿台灣懷舊記憶的日常小物誕生可愛週邊商品，特別設計的花雕菜呱包「菜瓜布」吸水膨脹後，越洗越療癒；花雕洗香籃「洗衣籃」則以本次聯名拼花元素點綴，還可折疊兼具實用性。購買雙韻餐及同樂餐，除了可獲得限量聯名包裝，還能免費獲得「花雕菜呱包」乙個；或可加購「花雕洗香籃」299元，數量有限。即日起至12月17日，於Uber Eats平台上訂購可享限定品項「超值點心組」，甜甜包及地瓜薯條「買一送一」。全新「花雕雞呱呱包」79元、「烏梅桂花雪泥」M 65元/L 75元；購買雙韻餐及同樂餐，隨餐即送「花雕菜呱包」乙個；購任一聯名套餐/超值套餐，即可享49元加購花雕菜呱包、或299加購花雕洗衣籃（每套餐限加購2個/可混搭）。bb.q CHICKEN即日起至12月22日，內用或外帶單筆消費滿699元，再加125元多一份「調味雞翅」（原價249元），共有蜂蜜蒜味/起司/韓式甘醬/辣味燒肉風味4款口味任選1種，爽吃調味雞翅加購5折優惠。提醒大家，內用需另收原價10%服務費，餐點以實物為主；外送平台(Ubereat、Foodpanda)外送自取、享聚卡APP外帶外送不適用。加碼推薦主打烤雞的21世紀風味館也有雙12年終盛典，即日起至12月23日「買一送一」優惠，買香草烤半雞「免費送香草烤雞腿」、買香草烤雞腿「免費送香脆炸雞」，幫大家年末爽爽加菜囉。提醒大家，微風台大、21togo、美食外送平台恕不參與此活動；炸雞部位恕不得挑選。