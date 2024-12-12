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▲雙12肯德基買一送一優惠炸裂！蛋撻下殺12元。（圖／記者蕭涵云攝）

▲漢堡王「無麵包小牛堡」整顆都是肉！雙層無麵包小牛堡套餐99元、4層無麵包小牛堡套餐129元。（圖／漢堡王提供）

▲必勝客雙12「買一送一」優惠！今年最後開吃「大披薩199元」。（圖／記者蕭涵云攝）

▲麥當勞天天開吃麥香雞、麥香魚「99元套餐」吃到明年。（圖／記者蕭涵云攝）

▲達美樂「起司火山披薩」天天半價！雙12今免費送100份。（圖／記者蕭涵云攝）

▲三商炸雞「6塊炸雞233元」一塊39元有找！加碼「買一送一桶」。（圖／三商餐飲提供）

▲全家SOHOT炎選推出便利商店首見「炸雞桶」，12月24日前每桶8入只要320元。（圖／全家提供）

▲頂呱呱聯名Uber Eats開吃「花雕雞呱呱包」，還有花雕菜呱包「菜瓜布」、花雕洗香籃「洗衣籃」週邊商品。（圖／頂呱呱提供）

▲摩斯漢堡也推出MOS歲末歡聚優惠。（圖／翻攝自摩斯漢堡FB）

▲21世紀烤雞雙12「買一送一」！肉肉控必吃買香草烤半雞送烤雞腿、買烤雞腿送炸雞。（圖／翻攝自21世紀風味館FB）

▲bb.q CHICKEN調味雞翅「加購5折」優惠。（圖／全家國際餐飲提供）

雙12速食12大優惠！肯德基、拿坡里、必勝客、三商炸雞、頂呱呱、21世紀風味館都「買一送一」，漢堡王、麥當勞99元爽吃套餐，達美樂天天半價、bb.q CHICKEN加購5折，摩斯漢堡「加10元多一份」薯餅、全家便利商店首賣「炸雞桶」，最強最完整懶人包一次整理。◾️優惠碼「40634」冰心蛋撻風味冰淇淋「買一送一」59元優惠碼「40457」4塊上校雞塊「買一送一」49元優惠碼「40596」香酥脆薯(小)「買一送一」36元◾️優惠碼「50438」魷魚圈圈「買一送一」59元優惠碼「50446」雙色轉轉球「買一送一」55元◾️優惠碼「40632」開吃「原味蛋撻 x 12＋8塊上校雞塊」359元◾️優惠碼「40637」：「咔啦脆雞＋原味蛋撻＋百事可樂(小)」99元優惠碼「40635」：「咔啦脆雞＋原味蛋撻 x 2＋無糖茉莉綠茶(小)」109元優惠碼「40632」：「咔啦雞腿堡＋原味蛋撻＋無糖茉莉綠茶(小)」111元◾️（12月3日至12月9日）優惠碼「40592」：「咔啦脆雞 x 5＋4塊上校雞塊＋原味蛋撻 x 2＋冰檸檬紅茶(小) x 2」特價299元（原價550元）◾️即日起至12月30日，優惠碼「40626」買8塊上校雞塊「買一送一」98元（12/23～12/25不適用）；12月12日開搶「原味蛋撻」12元、「咔啦雞腿堡套餐（黃金超蝦塊＋百事可樂）」122元。可寄餐跨店取的隨饗券「雙12超級buy」3套369元，開吃「咔啦雞腿堡＋原味蛋撻＋無糖綠茶(中)」每套123元，低至34折「比買一送一便宜」。拿坡里披薩即日起至12月19日，全台137家門市內用或外帶，買一桶7塊炸雞就「免費贈送1個小披薩」特價406元（原價675元），現省269元；炸雞桶還能自由更換為烤雞，不過雞塊部位無法自由挑選喔。漢堡王雙12開賣「無麵包」系列，新上市全新規格「無麵包小牛堡」，使用370度火烤的100%純牛肉片取代麵包。歡慶雙12，12月10日至12月13日限時開賣「雙層無麵包小牛堡＋中杯飲料」套餐優惠價99元；加碼「4層無麵包小牛堡＋中杯飲料」套餐優惠價也只要129元。單堡99元的「國王大雞堡」大啖酥脆雞腿排，「國王大雞堡＋雙層小華堡」169元、現省70元，販售至12月13日。即日起至12月31日，漢堡王「歲末犒賞優惠券」開吃薯條、雞塊、洋蔥圈、辣薯球、玉米濃湯及中杯飲料都「加1元多一件」；「1+1自由配」爽吃牛肉堡、脆雞堡等多款漢堡搭配點心或飲料，共28款餐點組合「只要69元」起；銅板點心組也是69元起。提醒大家，活動適用全門市（機場店/兒童樂園店/科技廠店除外）；優惠券商品不得客製或更改口味；數量有限，實際以門市庫存售完為止；圖片僅供示意，具體以實物為準。◾️必勝客官網「酥皮玉米濃湯買一送一」79元；即日起至12月16日，義大利麵飯99元起、起司咔滋餅雙片也99元，個人披薩豪爽餐「105/125元個人比薩口味(擇一)＋副食＋330ml百事可樂」179元起、單點起司狂熱披薩222元，還有雙人激省餐333元等優惠。◾️PK APP即日起至12月30日，蜂蜜麻糬酥、川味香烤皮蛋豬血、酥炸魷魚鬚都「買一送一」；每週五及12月12日當天10:00限量開搶12元起司咔滋餅、「6吋鬆厚披薩套餐（厚燒醬烤BBQ＋檸檬紅茶）」才122元。即日起至12月16日，單點紙包麵/飯就送個人披薩一款，179～199元紙包麵口味：波隆那海鮮/奶油海鮮/羅勒海鮮/波隆那牛肉/奶油雞腿/羅勒雞腿、209元紙包飯口味：松露牛肝菌干貝起司/粉紅海鮮起司，送個人披薩(擇一)：夏威夷/美式辣腸/彩蔬鮮菇。可寄餐跨店取的隨饗券「享樂餐」3套279元，開吃「6吋個人比薩3選1(夏威夷/雙層美式臘腸/彩蔬鮮菇)＋飲料3選1(百事可樂330ml/七喜330ml/黃金玉米濃湯)」每套93元。◾️必勝客不講武德，殺出平日限定「7款大披薩199元」超狂優惠！即日起至12月20日，平日限定使用「94199」優惠碼「7款大披薩199元」爽吃7天，最多現省461元，比雙12買一送一便宜。指定黃金咖哩海鮮、四小福、日式照燒雞、夏威夷、雙層美式臘腸、BBQ黃金嫩雞、熱帶鳳梨海鮮總匯7款口味。麥當勞即日起至2025年1月14日，限期推出隱藏優惠，開吃「麥香雞＋中薯＋38元冷/熱飲」99元、「麥香魚＋中薯＋38元冷/熱飲」也是99元！百元有找還現省37元起；想吃好一點還有，爽吃「麥香雞 / 麥香魚搭配4塊原味麥克雞塊＋中薯＋38元冷/熱飲」129元，現省55元起吃到明年。即日起免費發送2025麥當勞叔叔與好朋友們抖陣一起「得來速VIP卡」，於2025年12月31日前，凡至得來速購買任何產品（不含醬包及其他非單獨銷售產品），憑卡消費加價10元爽吃「得來速VIP專屬優惠」3選1，直接任選小薯、薯餅或蛋捲冰淇淋乙份。達美樂也宣布，年初開賣兩週就賣完的「起司火山披薩」重磅回歸，即日起嚐鮮「起司火山披薩」天天半價優惠，最便宜345元開吃。「起司火山大披薩經典或招牌口味＋蝴蝶酥8個＋紫薯地瓜球＋大可樂」799元；「起司火山大披薩經典或招牌口味＋大披薩經典或招牌口味＋青花椒雞＋鱈魚星星＋大可樂」1199元。今12月12日於三重三信門市將限量送出100份「起司火山披薩」，邀請民眾免費試吃，當天現場排隊民眾還可額外參加幸運抽獎，有機會免費再獲得「火山披薩」系列神秘限定新品（預計抽出5位幸運得主）。三商炸雞即日起至12月18日，開吃「6塊炸雞桶(原味脆皮/辣味義式)」特價233元（原價348元），3腿3排換算一塊炸雞才39元好便宜；約500g的「香酥雞柳桶」也特價233元（原價350元）。還瘋狂加碼「買一送一桶」超值優惠，買「6塊炸雞桶」送「香酥雞柳桶」特價399元（原價698元）。超商也搶攻速食炸雞市場！全家「SOHOT炎選」首度開賣炸雞，即日起至12月24日「8塊炸雞桶」320元，提供辣味炸棒腿、轟炸火辣雞腿排、轟炸火辣雞翅3種部位任選，每塊才40元。建議嚐鮮前先下載全家APP、點選「地圖趣」，進入「限店美食瘋」專區，選擇「SOHOT炎選-炸烤物」商品查詢有販售的店舖資訊。頂呱呱50週年攜手Uber Eats八週年，以「8九不離食，最頂潮台味」主題推出「花雕雞呱呱包」，並打造可愛的台灣懷舊週邊商品，花雕菜呱包「菜瓜布」、花雕洗香籃「洗衣籃」，即日起至2025年1月3日供應。購任一聯名套餐/超值套餐，即可享49元加購花雕菜呱包、或299加購花雕洗衣籃（每套餐限加購2個/可混搭）。即日起至12月17日，於Uber Eats平台上訂購可享限定品項「超值點心組」，甜甜包及地瓜薯條「買一送一」。摩斯漢堡MOS歲末歡聚優惠，即日起至12月26日，購買晚餐獨享多人餐「贈送MOS厚切洋芋片」優惠價399元；聖誕跨年慶，12月16日至2025年1月1日，開吃「柚香胡麻豬排堡＋冰紅茶(L)」，加10元多一份「方塊薯餅(3個)」優惠價105元；購買早餐套餐，飲品加5元「升級摩斯咖啡(M)」。21世紀風味館歡慶雙12年終盛典，即日起至12月23日「買一送一」優惠，買香草烤半雞「免費送香草烤雞腿」、買香草烤雞腿「免費送香脆炸雞」，幫大家年末爽爽加菜囉。提醒大家，微風台大、21togo、美食外送平台恕不參與此活動；炸雞部位恕不得挑選。bb.q CHICKEN即日起至12月22日，內用或外帶單筆消費滿699元，再加125元多一份「調味雞翅」（原價249元），共有蜂蜜蒜味/起司/韓式甘醬/辣味燒肉風味4款口味任選1種，爽吃調味雞翅加購5折優惠。提醒大家，內用需另收原價10%服務費，餐點以實物為主；外送平台(Ubereat、Foodpanda)外送自取、享聚卡APP外帶外送不適用。